Пермский «Молот» проиграл тульскому АКМ

Posted 14 февраля, 05:18
Published 14 февраля, 05:18
Modified 14 февраля, 05:20
Updated 14 февраля, 05:20
В домашнем матче пермский хоккейный клуб уступил сопернику из Тулы. Счет встречи — 2:4 в пользу АКМ.
«Сегодня была равная игра. Просто соперник использовал наши ошибки индивидуальные. Бывает такое в хоккее, вроде всё нормально, счет 3:2 и ещё четыре минуты было, но в своей зоне не разобрались — 4:2. А так, по отношению, по борьбе, по накалу… У нас была шестая игра за этот период, соперник где-то может посвежее был. Но это ни о чем не говорит, мы должны доводить эти игры до победного конца. Ну и как команде немного психологии не хватило. Будем работать», — главный тренер ХК «Молот» Евгений Попихин.
После небольшой паузы пермская команда начнет выездную серию, которая стартует 18 февраля матчем против «Тамбова». Начало встречи в 20:30 по пермскому времени.
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