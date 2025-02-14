Пермский «Молот» проиграл тульскому АКМ

«Сегодня была равная игра. Просто соперник использовал наши ошибки индивидуальные. Бывает такое в хоккее, вроде всё нормально, счет 3:2 и ещё четыре минуты было, но в своей зоне не разобрались — 4:2. А так, по отношению, по борьбе, по накалу… У нас была шестая игра за этот период, соперник где-то может посвежее был. Но это ни о чем не говорит, мы должны доводить эти игры до победного конца. Ну и как команде немного психологии не хватило. Будем работать», — главный тренер ХК «Молот» Евгений Попихин.