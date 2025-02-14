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Posted 14 февраля, 12:53

Published 14 февраля, 12:53

Modified 14 февраля, 12:55

Updated 14 февраля, 12:55

Пермякам предлагают отправить валентинки котикам

Пермякам предлагают отправить валентинки котикам

14 февраля 2025, 12:53
Фото: VK.
Приют «Матроскин» организовал свой День влюбленных в котов.

Приют «Матроскин» признается в любви всем, кто помогает благотворительной организации и придумал ответную акцию ко Дню Валентина.

«Пожалуйста, отправьте нашим самым трогательным подопечным валентинку! Котики из приюта, как никто другой, нуждаются в любви и заботе. Давайте сделаем так, чтобы ни один бездомный котик не чувствовал себя брошенным в такой день! Пожалуйста, отметьте праздник любви по-настоящему добрым делом», — говорится в группе приюта во ВК.

Принести подарки для животных, а также купить мерч, который специально создан ко дню святого Валентина, можно в кафе Котовский. Также пермяки могут отправить валентинку по реквизитам, указанным на сайте приюта.

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#Животные#Приют#Кошки
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