Пермякам предлагают отправить валентинки котикам

Posted 14 февраля, 12:53
Published 14 февраля, 12:53
Modified 14 февраля, 12:55
Updated 14 февраля, 12:55
Приют «Матроскин» признается в любви всем, кто помогает благотворительной организации и придумал ответную акцию ко Дню Валентина.
«Пожалуйста, отправьте нашим самым трогательным подопечным валентинку! Котики из приюта, как никто другой, нуждаются в любви и заботе. Давайте сделаем так, чтобы ни один бездомный котик не чувствовал себя брошенным в такой день! Пожалуйста, отметьте праздник любви по-настоящему добрым делом», — говорится в группе приюта во ВК.
Принести подарки для животных, а также купить мерч, который специально создан ко дню святого Валентина, можно в кафе Котовский. Также пермяки могут отправить валентинку по реквизитам, указанным на сайте приюта.