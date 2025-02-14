Пермякам предлагают отправить валентинки котикам

«Пожалуйста, отправьте нашим самым трогательным подопечным валентинку! Котики из приюта, как никто другой, нуждаются в любви и заботе. Давайте сделаем так, чтобы ни один бездомный котик не чувствовал себя брошенным в такой день! Пожалуйста, отметьте праздник любви по-настоящему добрым делом», — говорится в группе приюта во ВК.