При выполнении служебных обязанностей погиб директор Александровских электросетей

По предварительной информации, сегодня днем директор проверял линию электросетей в лесу по дороге в деревне Шубино. Он обнаружил нависание веток ели на линии электропередач, после чего принял решение — спилить дерево в целях предотвращения замыкания. После надпила глубиной 2 см дерево расщепилось, переломилось на высоте 4 м, упало на голову мужчины, в результате чего Николай Якимов был смертельно травмирован.