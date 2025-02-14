При выполнении служебных обязанностей погиб директор Александровских электросетей

Posted 14 февраля, 16:20
Published 14 февраля, 16:20
Modified 14 февраля, 16:22
Updated 14 февраля, 16:22
Директора МУП «Коммунальные электрические сети» Николая Якимова насмерть придавило деревом. Подробности сообщают в Государственной инспекции труда по Пермскому краю.
По предварительной информации, сегодня днем директор проверял линию электросетей в лесу по дороге в деревне Шубино. Он обнаружил нависание веток ели на линии электропередач, после чего принял решение — спилить дерево в целях предотвращения замыкания. После надпила глубиной 2 см дерево расщепилось, переломилось на высоте 4 м, упало на голову мужчины, в результате чего Николай Якимов был смертельно травмирован.
По информации источника Properm.ru, деревня Скопкортная была обесточена, и покойный с бригадой выехал устранять аварию.
В феврале завершено расследование несчастного случая, произошедшего в январе с работником ООО «КамаХольц» из Нытвенского округа.