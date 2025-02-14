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Posted 14 февраля, 16:20

Published 14 февраля, 16:20

Modified 14 февраля, 16:22

Updated 14 февраля, 16:22

В Александровском округе погиб директор местного энергетического предприятия

При выполнении служебных обязанностей погиб директор Александровских электросетей

14 февраля 2025, 16:20
Фото: 1MI.

В Александровском округе погиб директор местного энергетического предприятия

Николая Якимова придавило спиленным деревом насмерть.

Директора МУП «Коммунальные электрические сети» Николая Якимова насмерть придавило деревом. Подробности сообщают в Государственной инспекции труда по Пермскому краю.

По предварительной информации, сегодня днем директор проверял линию электросетей в лесу по дороге в деревне Шубино. Он обнаружил нависание веток ели на линии электропередач, после чего принял решение — спилить дерево в целях предотвращения замыкания. После надпила глубиной 2 см дерево расщепилось, переломилось на высоте 4 м, упало на голову мужчины, в результате чего Николай Якимов был смертельно травмирован.

По информации источника Properm.ru, деревня Скопкортная была обесточена, и покойный с бригадой выехал устранять аварию.

В феврале завершено расследование несчастного случая, произошедшего в январе с работником ООО «КамаХольц» из Нытвенского округа.

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#Происшествия#Александровск#Электросети
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