Роспотребнадзор приостановил работу кафе «Шаурма №1» и «Суши Маркет»

В Перми продолжают закрывать общепит, работающий в павильонах. Сегодня Роспотребнадзор сообщил о приостановлении работы четырех торговых точек кафе «Шаурма № 1», предприятия «Суши Маркет», столовой на ул. Революции и «Настоящей пекарни». Приостановку деятельности перед обращением в суд в ведомстве связывают с регистрацией многочисленных случаев острой кишечной инфекции среди населения Пермского края, связанных с употреблением кулинарной продукции в предприятиях общественного питания и регистрацией многочисленных грубых нарушений санитарно-эпидемиологических требований.