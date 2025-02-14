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Posted 14 февраля, 10:32

Published 14 февраля, 10:32

Modified 14 февраля, 10:34

Updated 14 февраля, 10:34

Роспотребнадзор приостановил работу кафе «Шаурма №1» и «Суши Маркет»

Роспотребнадзор приостановил работу кафе «Шаурма №1» и «Суши Маркет»

14 февраля 2025, 10:32
Сюжет
Нто
После закрытия пекарни «Хлебница» в Перми и SHAURMA COSMOS в Кунгуре в регионе начались массовые проверки заведений общепита.

В Перми продолжают закрывать общепит, работающий в павильонах. Сегодня Роспотребнадзор сообщил о приостановлении работы четырех торговых точек кафе «Шаурма № 1», предприятия «Суши Маркет», столовой на ул. Революции и «Настоящей пекарни». Приостановку деятельности перед обращением в суд в ведомстве связывают с регистрацией многочисленных случаев острой кишечной инфекции среди населения Пермского края, связанных с употреблением кулинарной продукции в предприятиях общественного питания и регистрацией многочисленных грубых нарушений санитарно-эпидемиологических требований.

Специалисты Роспотребнадзора направили ходатайства в прокуратуру Пермского края о проведении в этих точках общепита надзорных мероприятий.

На сегодня в Прикамье проведены проверки 26 объектов общественного питания, во всех объектах выявлены нарушения санитарных требований, в 17 объектах выявлены грубые нарушения санитарных требований.

В ходе проверок выявили следующие нарушения:

  • несоблюдение поточности технологических процессов,
  • приемка пищевой продукции без маркировки и без документов, обеспечивающих прослеживаемость продукции,
  • реализация продукции с истекшими сроками годности,
  • несоблюдение полноты и своевременности прохождения медицинского освидетельствования сотрудников предприятий,
  • реализация готовых блюд не отвечающих требованиям технических регламентов,
  • отсутствие исправных сетей водоснабжения, и т. д.

По состоянию на 13 февраля в адрес Управления поступило семь материалов проверок, после которых составлены протоколы о временном запрете деятельности. Для дальнейшего приостановлении деятельности этих точек общепита материалы направлены в районные суды. Речь идет о следующих заведениях:

  • предприятие «Настоящая пекарня» ИП Накаряков С. А. по адресу г. Пермь, ул. Революции, д. 68б;
  • столовая по адресу г. Пермь, ул. Революции, д. 68б, управляет ИП Антадзе Теймураз;
  • кафе «Шаурма № 1» по адресу г. Пермь, ул. Крисанова, д. 12а, управляет ИП Новрузов И.Г.о.;
  • кафе «Шаурма № 1» по адресу г. Пермь, ул. Лодыгина, д. 36а, управляет ИП Новрузов И.Г.о.;
  • кафе «Шаурма № 1» по адресу г. Пермь, ул. Запорожская, д. 196, управляет ИП Новрузов И.Г.о.;
  • кафе «Шаурма № 1» по адресу Пермский район, д. Кондратово, ул. Камская, 1, управляет ИП Новрузов И.Г.о.;
  • предприятие «Суши Маркет» по адресу г. Пермь, ул. Попова, д. 16, управляет ИП Новрузов И.Г.о.

На сегодня Свердловский суд на 60 суток приостановил предприятия «Настоящая пекарня».

31 января после отравления людей в Кунгуре на ситуацию отреагировал глава региона Дмитрий Махонин. «Поручил Администрации губернатора и краевому Минпромторгу проработать вопрос законодательного ограничения организации точек питания, по сути министоловок, в киосках и павильонах», — отмечает губернатор.

#Общество#Суд#Роспотребнадзор#Нто#Общепит#Борьба с нто#Пермский Роспотребндзор
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