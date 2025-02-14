Роспотребнадзор приостановил работу кафе «Шаурма №1» и «Суши Маркет»

Posted 14 февраля, 10:32
Published 14 февраля, 10:32
Modified 14 февраля, 10:34
Updated 14 февраля, 10:34
В Перми продолжают закрывать общепит, работающий в павильонах. Сегодня Роспотребнадзор сообщил о приостановлении работы четырех торговых точек кафе «Шаурма № 1», предприятия «Суши Маркет», столовой на ул. Революции и «Настоящей пекарни». Приостановку деятельности перед обращением в суд в ведомстве связывают с регистрацией многочисленных случаев острой кишечной инфекции среди населения Пермского края, связанных с употреблением кулинарной продукции в предприятиях общественного питания и регистрацией многочисленных грубых нарушений санитарно-эпидемиологических требований.
Специалисты Роспотребнадзора направили ходатайства в прокуратуру Пермского края о проведении в этих точках общепита надзорных мероприятий.
На сегодня в Прикамье проведены проверки 26 объектов общественного питания, во всех объектах выявлены нарушения санитарных требований, в 17 объектах выявлены грубые нарушения санитарных требований.
В ходе проверок выявили следующие нарушения:
По состоянию на 13 февраля в адрес Управления поступило семь материалов проверок, после которых составлены протоколы о временном запрете деятельности. Для дальнейшего приостановлении деятельности этих точек общепита материалы направлены в районные суды. Речь идет о следующих заведениях:
На сегодня Свердловский суд на 60 суток приостановил предприятия «Настоящая пекарня».
31 января после отравления людей в Кунгуре на ситуацию отреагировал глава региона Дмитрий Махонин. «Поручил Администрации губернатора и краевому Минпромторгу проработать вопрос законодательного ограничения организации точек питания, по сути министоловок, в киосках и павильонах», — отмечает губернатор.