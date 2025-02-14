Северный железнодорожный обход Перми будет достроен к 2028 году

Posted 14 февраля, 16:37
Published 14 февраля, 16:37
Modified 14 февраля, 16:39
Updated 14 февраля, 16:39
Завершен монтаж первого пролета в русловой части мостового перехода через реку Каму. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сегодня посетил стройплощадку Северного железнодорожного обхода Перми, сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.
Металлическая конструкция пролёта длиной 77 метров заняла место на первых двух опорах. На данный момент в русловой части установлено уже четыре из 13 опор. Строительство ведется с технологического моста, который монтируется для возведения основного сооружения.
Установка опор для будущей эстакады моста на правом берегу практически завершена, готовы 20 из 21 опоры. Правобережная эстакада будет пересекать реку Гайву (приток Камы) и улицу Новогайвинскую. Для эстакады на левом берегу Камы возведено 16 опор из 30. Она будет пересекать улицу Соликамскую и железнодорожные подъездные пути промышленных предприятий.
Возводимый объект позволит обеспечить движение поездов Углеуральского и Чусовского направлений в обход плотины Камской ГЭС. Это увеличит пропускную способность железнодорожной сети и оптимизирует пассажирские перевозки. Он также улучшит логистику промышленных предприятий Березниковско-Соликамского узла, обеспечив их грузопоток на Транссибирскую магистраль. По прогнозам, к 2030 году объем перевозок здесь вырастет до 36,8 млн тонн. Для сравнения: в 2024 году он составил 25,9 млн тонн», — рассказали в Минтрансе Прикамья.
Напомним, ОАО «РЖД» ведет строительство моста через Каму в двух километрах ниже плотины Камской ГЭС. Общая длина мостового перехода с эстакадными подходами к нему составит 2,8 км. На объекте ежесуточно задействовано более 1,1 тыс. человек. Завершение строительства и ввод Северного железнодорожного обхода Перми в эксплуатацию намечены на 2028 год.