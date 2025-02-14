Северный железнодорожный обход Перми будет достроен к 2028 году

Возводимый объект позволит обеспечить движение поездов Углеуральского и Чусовского направлений в обход плотины Камской ГЭС. Это увеличит пропускную способность железнодорожной сети и оптимизирует пассажирские перевозки. Он также улучшит логистику промышленных предприятий Березниковско-Соликамского узла, обеспечив их грузопоток на Транссибирскую магистраль. По прогнозам, к 2030 году объем перевозок здесь вырастет до 36,8 млн тонн. Для сравнения: в 2024 году он составил 25,9 млн тонн», — рассказали в Минтрансе Прикамья.