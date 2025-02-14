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Posted 14 февраля, 05:53

Published 14 февраля, 05:53

Modified 14 февраля, 05:55

Updated 14 февраля, 05:55

Снегопад и -20. Какая погода ждет пермяков в ближайшие дни

Снегопад и -20. Какая погода ждет пермяков в ближайшие дни

14 февраля 2025, 05:53
Фото: properm.ru.
Арктическое вторжение ожидается к понедельнику.

В Прикамье заметно похолодает, а в выходные регион может засыпать снегом. Такие прогнозы делает телеграм-канал «Опасные природные явления Пермского края»

Сегодня, 14 февраля, в Перми ожидается незначительное похолодание и снег. Тонкий слой снега прикроет гололедицу. На севере региона днем потеплеет до -17…-12°С. В остальных районах ночная температура составила -13…-8°С, днем будет -10…-5°С.

В субботу, 15 февраля, немного похолодает. Ночью ожидается до -10…-13˚, по северу и востоку до -16˚, днем также -8…-12˚ с умеренным южным ветром, небольшой и умеренный снег. Такая же погода сохранится и в ночь на воскресенье, хотя на севере может похолодать до -15…-17˚.

В воскресенье, 16 февраля, возможен сильный снегопад c сугробами до 8-10 см и временное потепление до -5˚C. В ночь на понедельник ожидается вторжение арктического воздуха и похолодание до -15…-20˚.

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