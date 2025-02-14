Снегопад и -20. Какая погода ждет пермяков в ближайшие дни

В субботу, 15 февраля, немного похолодает. Ночью ожидается до -10…-13˚, по северу и востоку до -16˚, днем также -8…-12˚ с умеренным южным ветром, небольшой и умеренный снег. Такая же погода сохранится и в ночь на воскресенье, хотя на севере может похолодать до -15…-17˚.