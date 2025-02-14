properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 февраля, 11:41

Published 14 февраля, 11:41

Modified 14 февраля, 11:43

Updated 14 февраля, 11:43

15 февраля состоится прощание с погибшим на СВО Владимиром Колесниковым

Состоится прощание с погибшим на СВО пермяком Владимиром Колесниковым

14 февраля 2025, 11:41
Фото: Официальная группа администрации Частинского муниципального округа.

15 февраля состоится прощание с погибшим на СВО Владимиром Колесниковым

Житель Перми погиб в прошлом году при исполнении боевых задач на Украине.

Завтра, 15 февраля, в Меркушинском Доме культуры состоится прощание с рядовым Владимиром Колесниковым. Митинг пройдет в 12:00, поминальный обед начнется в 13:30 в школьной столовой.

Мужчина погиб на СВО еще 26 мая 2024 года. Он заключил контракт о прохождении службы в марте, двумя месяцами ранее.

Владимир Колесников родился в Перми в 1988 году, позднее его семья переехала в село Меркуши Частинского муниципального округа. Учился в Пермском химико-технологическом колледже по специальности автослесаря и газоэлектросварщика.

Читайте также:
Чиновник из Самары, сбивший насмерть девушку в Кизеле, погиб на СВОВ Прикамье простятся с 18-летним парнем, погибшим на СВО в сентябре прошлого годаВ одном из муниципалитетов Прикамья завтра простятся с погибшим на СВО земляком
#Пермь#Сво#Прощание
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика