Состоится прощание с погибшим на СВО пермяком Владимиром Колесниковым

Posted 14 февраля, 11:41
Published 14 февраля, 11:41
Modified 14 февраля, 11:43
Updated 14 февраля, 11:43
Завтра, 15 февраля, в Меркушинском Доме культуры состоится прощание с рядовым Владимиром Колесниковым. Митинг пройдет в 12:00, поминальный обед начнется в 13:30 в школьной столовой.
Мужчина погиб на СВО еще 26 мая 2024 года. Он заключил контракт о прохождении службы в марте, двумя месяцами ранее.
Владимир Колесников родился в Перми в 1988 году, позднее его семья переехала в село Меркуши Частинского муниципального округа. Учился в Пермском химико-технологическом колледже по специальности автослесаря и газоэлектросварщика.