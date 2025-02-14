Центральную площадь Соликамска очистят от ларьков к 600-летию города

Posted 14 февраля, 03:54
Published 14 февраля, 03:54
Modified 14 февраля, 03:56
Updated 14 февраля, 03:56
Власти Пермского края хотят очистить центральную площадь Соликамска от ларьков в рамках подготовки к празднованию 600-летия города. Оно состоится в 2030 году.
Губернатор Дмитрий Махонин на заседании краевого правительства сообщил, что появилась возможность законодательно накладывать охранные обязательства в виде достопримечательного места, передает Business Class. Это поможет преобразить центральную площадь Соликамска, избавив ее от ларьков.
Кроме того, в рамках подготовки к юбилею в Соликамске отреставрируют объекты культурного наследия. В том числе, уже в этом году начнутся работы по восстановлению здания «Управы земской» по ул. Набережная, 97.