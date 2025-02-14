properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 февраля, 03:54

Published 14 февраля, 03:54

Modified 14 февраля, 03:56

Updated 14 февраля, 03:56

Центральную площадь Соликамска очистят от ларьков к 600-летию города

Центральную площадь Соликамска очистят от ларьков к 600-летию города

14 февраля 2025, 03:54
Фото: properm.ru.
Также будут отреставрированы исторические здания.

Власти Пермского края хотят очистить центральную площадь Соликамска от ларьков в рамках подготовки к празднованию 600-летия города. Оно состоится в 2030 году.

Губернатор Дмитрий Махонин на заседании краевого правительства сообщил, что появилась возможность законодательно накладывать охранные обязательства в виде достопримечательного места, передает Business Class. Это поможет преобразить центральную площадь Соликамска, избавив ее от ларьков.

Кроме того, в рамках подготовки к юбилею в Соликамске отреставрируют объекты культурного наследия. В том числе, уже в этом году начнутся работы по восстановлению здания «Управы земской» по ул. Набережная, 97.

Читайте также:
Ветеран Великой Отечественной и изобретатель из Перми отмечает столетний юбилейМост на американский манер в Соликамске местные жители назвали колхозомГотовность реконструируемого стадиона «Юность» в Перми превысила 50%
#Дмитрий махонин#Соликамск#Юбилей
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика