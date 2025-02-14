У пермского «Амкара» в 28 раз упала прибыль

Прибыль «Амкара» уменьшилась в 28 раз. В 2023 году она была около 8 млн, а теперь только 289 тыс. руб. В 2024 году в бюджет клуба «Амкар» поступило около 145 млн руб. Годом ранее футболисты имели порядка 268 млн, пишет «Коммерсант-Прикамье». Причина тому — сокращение спонсорской и краевой поддержки.