У пермского «Амкара» в 28 раз упала прибыль

Posted 14 февраля, 06:09
Published 14 февраля, 06:09
Modified 14 февраля, 06:11
Updated 14 февраля, 06:11
Прибыль «Амкара» уменьшилась в 28 раз. В 2023 году она была около 8 млн, а теперь только 289 тыс. руб. В 2024 году в бюджет клуба «Амкар» поступило около 145 млн руб. Годом ранее футболисты имели порядка 268 млн, пишет «Коммерсант-Прикамье». Причина тому — сокращение спонсорской и краевой поддержки.
Предположительно, это связано с вылетом в низшую лигу. Впрочем, сокращение не повлияло на зарплаты игроков, уверяют в клубе. Специалисты команды ведут переговоры с потенциальными инвесторами.
В начале этого года руководителем спортивной организации стал бывший заместитель начальника краевого ФСБ Дмитрий Мартынов. Он сменил в кресле управленца Валерия Чупракова.