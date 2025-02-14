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Posted 14 февраля, 06:09

Published 14 февраля, 06:09

Modified 14 февраля, 06:11

Updated 14 февраля, 06:11

У пермского «Амкара» в 28 раз упала прибыль

У пермского «Амкара» в 28 раз упала прибыль

14 февраля 2025, 06:09
Фото: ФК «Амкар».
Сюжет
Амкар
В прошлом году пермский футбольный клуб мало заработал

Прибыль «Амкара» уменьшилась в 28 раз. В 2023 году она была около 8 млн, а теперь только 289 тыс. руб. В 2024 году в бюджет клуба «Амкар» поступило около 145 млн руб. Годом ранее футболисты имели порядка 268 млн, пишет «Коммерсант-Прикамье». Причина тому — сокращение спонсорской и краевой поддержки.

Предположительно, это связано с вылетом в низшую лигу. Впрочем, сокращение не повлияло на зарплаты игроков, уверяют в клубе. Специалисты команды ведут переговоры с потенциальными инвесторами.

В начале этого года руководителем спортивной организации стал бывший заместитель начальника краевого ФСБ Дмитрий Мартынов. Он сменил в кресле управленца Валерия Чупракова.

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#Спорт#Амкар#Футбол
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