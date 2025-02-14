В День святого Валентина в Перми на стройках и в магазинах искали новых россиян

В День всех влюбленных, 14 февраля, по торговым центрам, стройплощадкам и в общественном транспорте прошел очередной рейд по выявлению не вставших на воинский учет бывших иностранных граждан. Об этом сообщают сегодня в военном следственном отделе СК России по Пермскому гарнизону.