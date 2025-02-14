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Posted 14 февраля, 09:34

Published 14 февраля, 09:34

Modified 14 февраля, 09:36

Updated 14 февраля, 09:36

В День святого Валентина в Перми на стройках и в магазинах искали новых россиян

В День святого Валентина в Перми на стройках и в магазинах искали новых россиян

14 февраля 2025, 09:34
Фото: Изображение Midjourney.
С начала 2025 года на воинский учет при проведении рейдов поставили 200 бывших иностранных граждан.

В День всех влюбленных, 14 февраля, по торговым центрам, стройплощадкам и в общественном транспорте прошел очередной рейд по выявлению не вставших на воинский учет бывших иностранных граждан. Об этом сообщают сегодня в военном следственном отделе СК России по Пермскому гарнизону.

Проводили рейд в сопровождении сотрудников военной полиции. Гражданам объясняли, что по закону они обязаны встать на воинский учет в течение двух недель после получении гражданства России.

Всего таким образом с начала 2025 года в Пермском крае на воинский учет поставлено свыше 200 бывших мигрантов. 12 экс-иностранцев заключены контракты на прохождение военной службы в рядах Вооруженных Сил РФ.

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#Происшествия#Общество#Мигранты-нелегалы#Мигранты#Трудовые мигранты
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