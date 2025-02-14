В День святого Валентина в Перми на стройках и в магазинах искали новых россиян

Posted 14 февраля, 09:34
Published 14 февраля, 09:34
Modified 14 февраля, 09:36
Updated 14 февраля, 09:36
В День всех влюбленных, 14 февраля, по торговым центрам, стройплощадкам и в общественном транспорте прошел очередной рейд по выявлению не вставших на воинский учет бывших иностранных граждан. Об этом сообщают сегодня в военном следственном отделе СК России по Пермскому гарнизону.
Проводили рейд в сопровождении сотрудников военной полиции. Гражданам объясняли, что по закону они обязаны встать на воинский учет в течение двух недель после получении гражданства России.
Всего таким образом с начала 2025 года в Пермском крае на воинский учет поставлено свыше 200 бывших мигрантов. 12 экс-иностранцев заключены контракты на прохождение военной службы в рядах Вооруженных Сил РФ.