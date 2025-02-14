В Кемерове планируют облагородить набережную Искитимки

Posted 14 февраля, 12:37
Published 14 февраля, 12:37
Modified 14 февраля, 12:39
Updated 14 февраля, 12:39
Власти Кемерова намерены объявить тендер на благоустройство берега Искитимки рядом с музейно-театральным комплексом — от Университетского моста до «хрустального», сообщает vse24.ru со ссылкой на мэра Дмитрия Анисимова.
Протяженность берега составит около полутора километров. Здесь оборудуют комфортную пешеходную зону с велосипедными дорожками. На набережной появятся уникальные скульптуры, подсветка, магазины. Цель проекта — сделать так, чтобы участок гармонировал с музейно-театральным комплексом.
Опубликованы только эскизы будущего облика набережной, однако результат может отличаться. Подчеркивают власти города.