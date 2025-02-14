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Posted 14 февраля, 12:37

Published 14 февраля, 12:37

Modified 14 февраля, 12:39

Updated 14 февраля, 12:39

В Кемерове планируют облагородить набережную Искитимки

В Кемерове планируют облагородить набережную Искитимки

14 февраля 2025, 12:37
Фото: vse42.ru.
Сюжет
Набережная
Кемеровчанам представили дизайн участка около будущего театрального комплекса.

Власти Кемерова намерены объявить тендер на благоустройство берега Искитимки рядом с музейно-театральным комплексом — от Университетского моста до «хрустального», сообщает vse24.ru со ссылкой на мэра Дмитрия Анисимова.

Протяженность берега составит около полутора километров. Здесь оборудуют комфортную пешеходную зону с велосипедными дорожками. На набережной появятся уникальные скульптуры, подсветка, магазины. Цель проекта — сделать так, чтобы участок гармонировал с музейно-театральным комплексом.

Опубликованы только эскизы будущего облика набережной, однако результат может отличаться. Подчеркивают власти города.

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#Набережная#Благоустройство#Кемерово
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