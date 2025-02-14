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Posted 14 февраля, 11:44

Published 14 февраля, 11:44

Modified 14 февраля, 11:48

Updated 14 февраля, 11:48

В Кизеле взрыв газа в общежитии подстроил обиженный мужчина

В Кизеле взрыв газа в общежитии подстроил обиженный мужчина

14 февраля 2025, 11:44
Фото: СУ СКР по Пермскому краю.
Утром 9 февраля в малосемейном общежитии после взрыва газа начался пожар.

Обвинение после ЧП в кизеловском общежитии утром 9 февраля предъявили знакомому хозяйки сгоревшей квартиры, сообщают в СУ СКР региона. 56-летнему мужчине предъявлено обвинение в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ), и умышленном уничтожении чужого имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

Следствием установлено, что утром 9 февраля мужчина, находясь в квартире своей знакомой, намеренно повредил газовый шланг, ведущий от трубы газопровода к газовой плите. Так он хотел убить женщину. Но ему не удалось довести преступление до конца по независящим от его желания причинам. В момент взрыва газа знакомой не оказалось дома, а экстренные службы быстро отреагировали на происшествие.

Своими действиями гражданин причинил потерпевшей значительный ущерб — более, чем на 400 тыс. рублей. Сейчас он отправлен под арест в СИЗО.

Следствием проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы, проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

#Происшествия#Общество
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