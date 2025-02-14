В Кизеле взрыв газа в общежитии подстроил обиженный мужчина

Следствием установлено, что утром 9 февраля мужчина, находясь в квартире своей знакомой, намеренно повредил газовый шланг, ведущий от трубы газопровода к газовой плите. Так он хотел убить женщину. Но ему не удалось довести преступление до конца по независящим от его желания причинам. В момент взрыва газа знакомой не оказалось дома, а экстренные службы быстро отреагировали на происшествие.