В Кизеле взрыв газа в общежитии подстроил обиженный мужчина

Posted 14 февраля, 11:44
Published 14 февраля, 11:44
Modified 14 февраля, 11:48
Updated 14 февраля, 11:48
Обвинение после ЧП в кизеловском общежитии утром 9 февраля предъявили знакомому хозяйки сгоревшей квартиры, сообщают в СУ СКР региона. 56-летнему мужчине предъявлено обвинение в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ), и умышленном уничтожении чужого имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ).
Следствием установлено, что утром 9 февраля мужчина, находясь в квартире своей знакомой, намеренно повредил газовый шланг, ведущий от трубы газопровода к газовой плите. Так он хотел убить женщину. Но ему не удалось довести преступление до конца по независящим от его желания причинам. В момент взрыва газа знакомой не оказалось дома, а экстренные службы быстро отреагировали на происшествие.
Своими действиями гражданин причинил потерпевшей значительный ущерб — более, чем на 400 тыс. рублей. Сейчас он отправлен под арест в СИЗО.
Следствием проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы, проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.