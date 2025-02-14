В Кузбассе создадут особую экономическую зону

Posted 14 февраля, 13:08
Published 14 февраля, 13:08
Modified 14 февраля, 13:10
Updated 14 февраля, 13:10
Сегодня, 14 февраля, Правительство РФ опубликовало утвержденное постановление об учреждении в Кемеровской области особой экономической зоны (ОЭЗ) «Горная Шория».
ОЭЗ появится в южной части Кузбасса, в междуречье истоков Оби и Енисея, там, где соединяются отроги гор Алтая и Саян, сообщает VSE42.ru Планируется при помощи инвесторов построить спортивно-туристические, гостинично-деловые и горнолыжные комплексы.
Цель создания такой зоны — сделать территории более привлекательными для туристов, привлечь бизнес и повысить уровень жизни. Общая сумма инвестиций превысит 40 млрд рублей, появится более 4 тыс. рабочих мест.
Предприятия, размещенные в ОЭЗ, получат налоговые льготы, тарифные преференции и смогут претендовать на снижение арендной платы.