В Кузбассе создадут особую экономическую зону

ОЭЗ появится в южной части Кузбасса, в междуречье истоков Оби и Енисея, там, где соединяются отроги гор Алтая и Саян, сообщает VSE42.ru Планируется при помощи инвесторов построить спортивно-туристические, гостинично-деловые и горнолыжные комплексы.