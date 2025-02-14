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Posted 14 февраля, 13:08

Published 14 февраля, 13:08

Modified 14 февраля, 13:10

Updated 14 февраля, 13:10

Правительство РФ создаст в Кузбассе особую экономическую зону

В Кузбассе создадут особую экономическую зону

14 февраля 2025, 13:08
Фото: VSE24.ru.

Правительство РФ создаст в Кузбассе особую экономическую зону

Сюжет
Туризм
Территории с таким статусом привлекут туристов и бизнес.

Сегодня, 14 февраля, Правительство РФ опубликовало утвержденное постановление об учреждении в Кемеровской области особой экономической зоны (ОЭЗ) «Горная Шория».

ОЭЗ появится в южной части Кузбасса, в междуречье истоков Оби и Енисея, там, где соединяются отроги гор Алтая и Саян, сообщает VSE42.ru Планируется при помощи инвесторов построить спортивно-туристические, гостинично-деловые и горнолыжные комплексы.

Цель создания такой зоны — сделать территории более привлекательными для туристов, привлечь бизнес и повысить уровень жизни. Общая сумма инвестиций превысит 40 млрд рублей, появится более 4 тыс. рабочих мест.

Предприятия, размещенные в ОЭЗ, получат налоговые льготы, тарифные преференции и смогут претендовать на снижение арендной платы.

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#Бизнес#Туризм#Кремль#Инвестиции#Кузбасс
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