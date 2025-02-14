В Перми хотят поставить «Овечку» на рельсы

Posted 14 февраля, 03:32
Published 14 февраля, 03:32
Modified 14 февраля, 03:34
Updated 14 февраля, 03:34
В Перми будут восстанавливать редкий паровоз Ов-14. Машинисты дали ему прозвище «Овечка», сообщает в своем телеграм-канале СвЖД.
Локомотиву уже 115 лет — его выпустили на Брянском машиностроительном заводе в 1910 году. С того времени «Овечка» честно отработала до 1978 года. После этого ее в качестве исторического экспоната установили на почетном месте возле локомотивного депо на станции Пермь-II.
Сейчас СвЖД планирует вернуть паровоз в строй. Его уже передали реставраторам. Специалисты проводят дефектовку раритета и составляют план ремонтных работ.
Паровоз серии О — «Основной» — самый массовый локомотив на железных дорогах дореволюционной России. Было построено более 9 тыс. таких машин всех модификаций (Ов, Од, Оп, Ол и др.). До наших дней сохранилось несколько экземпляров.