В Перми хотят поставить «Овечку» на рельсы

Локомотиву уже 115 лет — его выпустили на Брянском машиностроительном заводе в 1910 году. С того времени «Овечка» честно отработала до 1978 года. После этого ее в качестве исторического экспоната установили на почетном месте возле локомотивного депо на станции Пермь-II.