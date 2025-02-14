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Posted 14 февраля, 03:32

Published 14 февраля, 03:32

Modified 14 февраля, 03:34

Updated 14 февраля, 03:34

В Перми СВЖД реставрирует редкий 115-летний паровоз «Овечка»

В Перми хотят поставить «Овечку» на рельсы

14 февраля 2025, 03:32
Фото: СвЖД.

В Перми СВЖД реставрирует редкий 115-летний паровоз «Овечка»

С 1978 года паровоз локомотив был исключительно историческим экспонатом.

В Перми будут восстанавливать редкий паровоз Ов-14. Машинисты дали ему прозвище «Овечка», сообщает в своем телеграм-канале СвЖД.

Локомотиву уже 115 лет — его выпустили на Брянском машиностроительном заводе в 1910 году. С того времени «Овечка» честно отработала до 1978 года. После этого ее в качестве исторического экспоната установили на почетном месте возле локомотивного депо на станции Пермь-II.

Сейчас СвЖД планирует вернуть паровоз в строй. Его уже передали реставраторам. Специалисты проводят дефектовку раритета и составляют план ремонтных работ.

Паровоз серии О — «Основной» — самый массовый локомотив на железных дорогах дореволюционной России. Было построено более 9 тыс. таких машин всех модификаций (Ов, Од, Оп, Ол и др.). До наших дней сохранилось несколько экземпляров.

Видео: СвЖД.
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#Видео#Железная дорога#Реставрация#Свжд#Свердловская железная дорога#Паровоз
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