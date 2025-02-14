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Posted 14 февраля, 15:55

Published 14 февраля, 15:55

Modified 14 февраля, 15:57

Updated 14 февраля, 15:57

В Перми возбуждено дело по факту избиения подростками мужчины

В Перми подростки избили мужчину в подвале жилого дома и сняли об этом видео

14 февраля 2025, 15:55
Фото: 1MI.

В Перми возбуждено дело по факту избиения подростками мужчины

Сюжет
Дети
В СУ СКР по данному факту возбуждено уголовное дело.

В Перми возбуждено уголовное дело по факту избиения подростками мужчины. Об этом сообщают в СУ СКР по Пермскому краю.

Днем 11 февраля двое 16-летних подростков из хулиганских побуждений избили 32-летнего мужчину в подвале жилого дома, расположенного на территории Индустриального района Перми. Затем в соцсетях появилась видеозапись произошедшего.

Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю по факту избиения мужчины несовершеннолетними возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ (побои).

Ранее в отношении одной из подозреваемой возбуждено уголовное дело по факту нанесения побоев несовершеннолетней в общежитии, расположенном на территории Индустриального района Перми. Уголовные дела по указанным фактам соединены в одно производство.

В настоящее время следователями СК России проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовных дел продолжается.

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