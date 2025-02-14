В Перми прошли Чемпионат и Первенство края по плаванию

325 спортсменов из 21 клуба различных территорий края соревновались в СК «Олимпия-Пермь» за право представлять регион на окружных и всероссийских стартах. Борьба на Первенстве развернулась среди юниоров и юниорок (16 — 18 лет) с уровнем подготовки не ниже II спортивного разряда. В рамках Чемпионата соревновались мужчины и женщины 14 лет и старше с уровнем подготовки не ниже II спортивного разряда. Заплывы прошли на дистанциях от 50 до 1 500 м в индивидуальных видах программы и четырех эстафетах. В общей сложности было разыграно 88 комплектов медалей.