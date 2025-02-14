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Posted 14 февраля, 12:24

Published 14 февраля, 12:24

Modified 14 февраля, 12:28

Updated 14 февраля, 12:28

В Перми простятся с главным инспектором Росхимпрофсоюза Андреем Петровым

В Перми простятся с главным инспектором Росхимпрофсоюза Андреем Петровым

14 февраля 2025, 12:24
Фото: permsovprof.ru.
64-летний мужчина умер в минувшую среду на рабочем месте.

Андрей Петров на протяжении многих лет тесно взаимодействовал с профсоюзами Прикамья в рамках социального партнерства, был координатором краевой трехсторонней комиссии, некролог в память об умершем на рабочем месте главном техническим инспекторе разместила краевая профсоюзная организация.

Более трех десятилетий мужчина работал в сфере охраны труда и санитарно-эпидемиологического надзора. Первым его рабочим местом стал Роспотребнадзор. Позднее он работал в министерстве социального развития и минпромторге.

Как сообщалось ранее в канале трудовой инспекции региона, 12 февраля утром на рабочем месте был обнаружен без признаков жизни Главный технический инспектор Росхимпрофсоюза. Накануне коллеги видели мужчину 1961 года рождения последний раз в конце рабочего дня в 17:00 в своем кабинете.

Главный технический инспектор Росхимпрофсоюза умер на рабочем месте
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