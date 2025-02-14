В Перми простятся с главным инспектором Росхимпрофсоюза Андреем Петровым

Как сообщалось ранее в канале трудовой инспекции региона, 12 февраля утром на рабочем месте был обнаружен без признаков жизни Главный технический инспектор Росхимпрофсоюза. Накануне коллеги видели мужчину 1961 года рождения последний раз в конце рабочего дня в 17:00 в своем кабинете.