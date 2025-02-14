В Перми простятся с главным инспектором Росхимпрофсоюза Андреем Петровым

Posted 14 февраля, 12:24
Published 14 февраля, 12:24
Modified 14 февраля, 12:28
Updated 14 февраля, 12:28
Андрей Петров на протяжении многих лет тесно взаимодействовал с профсоюзами Прикамья в рамках социального партнерства, был координатором краевой трехсторонней комиссии, некролог в память об умершем на рабочем месте главном техническим инспекторе разместила краевая профсоюзная организация.
Более трех десятилетий мужчина работал в сфере охраны труда и санитарно-эпидемиологического надзора. Первым его рабочим местом стал Роспотребнадзор. Позднее он работал в министерстве социального развития и минпромторге.
Как сообщалось ранее в канале трудовой инспекции региона, 12 февраля утром на рабочем месте был обнаружен без признаков жизни Главный технический инспектор Росхимпрофсоюза. Накануне коллеги видели мужчину 1961 года рождения последний раз в конце рабочего дня в 17:00 в своем кабинете.