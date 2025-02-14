Posted 14 февраля, 14:13
Published 14 февраля, 14:13
Modified 14 февраля, 14:15
Updated 14 февраля, 14:15
В Перми в 2025 году планируется организовать работу трёх плоскостных парковок. Стоимость парковки составит 20 рублей в час, сообщает пресс-служба мэрии.
С 5 мая начнут функционировать две новые плоскостные парковки: в районе №12 по улице Окулова (тарифная зона № 201) и вблизи Дворца культуры железнодорожников (тарифная зона №302). Парковки будут оборудованы системами фотовидеофиксации и видеонаблюдения, дорожными знаками и информационными щитами. Стоимость размещения составит 20 рублей в час. Режим работы внутризональной плоскостной парковки в районе дома №12 по улице Окулова будет установлен с 9:00 до 19:00 ежедневно за исключением выходных (суббота и воскресенье) и нерабочих праздничных дней.
Перехватывающая плоскостная парковка вблизи Дворца культуры железнодорожников будет работать ежедневно и круглосуточно за исключением нерабочих праздничных дней.
Со 2 июня планируется к открытию плоскостная парковка вблизи здания №25 по улице Попова (тарифная зона №201). Режим работы плоскостной парковки вблизи здания №25 по улице Попова будет установлен с 9:00 до 19:00 ежедневно за исключением выходных (суббота и воскресенье) и нерабочих праздничных дней. Стоимость размещения составит 20 рублей в час.
Объём поступлений в бюджет Перми от внесения платы за пользование платными парковками за 2024 год составил 241 млн. рублей, а штрафы за неоплату парковки за прошлый год пополнили городской бюджет на 168 млн. рублей.