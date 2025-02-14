В Перми в 2025 году планируется организовать работу трёх плоскостных парковок

С 5 мая начнут функционировать две новые плоскостные парковки: в районе №12 по улице Окулова (тарифная зона № 201) и вблизи Дворца культуры железнодорожников (тарифная зона №302). Парковки будут оборудованы системами фотовидеофиксации и видеонаблюдения, дорожными знаками и информационными щитами. Стоимость размещения составит 20 рублей в час. Режим работы внутризональной плоскостной парковки в районе дома №12 по улице Окулова будет установлен с 9:00 до 19:00 ежедневно за исключением выходных (суббота и воскресенье) и нерабочих праздничных дней.