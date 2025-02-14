properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 февраля, 14:13

Published 14 февраля, 14:13

Modified 14 февраля, 14:15

Updated 14 февраля, 14:15

В мае в Перми начнут действовать две новых плоскостных парковки

В Перми в 2025 году планируется организовать работу трёх плоскостных парковок

14 февраля 2025, 14:13
Фото: properm.ru.

В мае в Перми начнут действовать две новых плоскостных парковки

Две начнут работу в мае, ещё одна — в июне.

В Перми в 2025 году планируется организовать работу трёх плоскостных парковок. Стоимость парковки составит 20 рублей в час, сообщает пресс-служба мэрии.

С 5 мая начнут функционировать две новые плоскостные парковки: в районе №12 по улице Окулова (тарифная зона № 201) и вблизи Дворца культуры железнодорожников (тарифная зона №302). Парковки будут оборудованы системами фотовидеофиксации и видеонаблюдения, дорожными знаками и информационными щитами. Стоимость размещения составит 20 рублей в час. Режим работы внутризональной плоскостной парковки в районе дома №12 по улице Окулова будет установлен с 9:00 до 19:00 ежедневно за исключением выходных (суббота и воскресенье) и нерабочих праздничных дней.

Перехватывающая плоскостная парковка вблизи Дворца культуры железнодорожников будет работать ежедневно и круглосуточно за исключением нерабочих праздничных дней.

Со 2 июня планируется к открытию плоскостная парковка вблизи здания №25 по улице Попова (тарифная зона №201). Режим работы плоскостной парковки вблизи здания №25 по улице Попова будет установлен с 9:00 до 19:00 ежедневно за исключением выходных (суббота и воскресенье) и нерабочих праздничных дней. Стоимость размещения составит 20 рублей в час.

Объём поступлений в бюджет Перми от внесения платы за пользование платными парковками за 2024 год составил 241 млн. рублей, а штрафы за неоплату парковки за прошлый год пополнили городской бюджет на 168 млн. рублей.

Читайте также:
В прошлом году оплата парковок принесла в бюджет Перми 241 миллион рублейСостоится прощание с погибшим на СВО пермяком Владимиром КолесниковымПермский аэропорт временно закрыт. Два рейса перенаправлены
#Пермь#Парковки#Платные парковки#Парковка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика