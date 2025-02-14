В суд передано дело восьми наркодилеров, действовавших в Перми и крае

Группировка, в состав которой также входили иностранные граждане, с августа 2023 года до сентября 2024 года на территории Перми и Пермского края оборудовали многочисленные тайники — «закладки» для последующего сбыта наркотиков. Также обвиняемые хранили наркотики для личного потребления, которые были изъяты после их задержания сотрудниками правоохранительных органов.