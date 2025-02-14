В суд передано дело восьми наркодилеров, действовавших в Перми и крае

Posted 14 февраля, 12:34
Published 14 февраля, 12:34
Modified 26 февраля, 10:37
Updated 26 февраля, 10:37
Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении восьми участников организованной преступной группы — организаторов сети по торговле наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Группировка, в состав которой также входили иностранные граждане, с августа 2023 года до сентября 2024 года на территории Перми и Пермского края оборудовали многочисленные тайники — «закладки» для последующего сбыта наркотиков. Также обвиняемые хранили наркотики для личного потребления, которые были изъяты после их задержания сотрудниками правоохранительных органов.
Они обвиняются по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств), ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой, с использованием сети «Интернет», в значительном и крупном размере).
Уголовное дело будет направлено в Свердловский районный суд Перми для рассмотрения по существу.
В январе в Березниковском округе обнаружены тайники с 11,8 килограммами мефедрона. Задержаны организаторы нарколаборатории, их создавшие, сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.