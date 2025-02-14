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Posted 14 февраля, 12:34

Published 14 февраля, 12:34

Modified 14 февраля, 12:36

Updated 14 февраля, 12:36

В Пермском крае осудят 8 наркодиллеров, торговавших в 2023–2024 годах в регионе

В суд передано дело восьми наркодиллеров, действовавших в Перми и крае

14 февраля 2025, 12:34
Фото: 1MI.

В Пермском крае осудят 8 наркодиллеров, торговавших в 2023–2024 годах в регионе

С августа 2023 года до сентября 2024 года злоумышленники оборудовали многочисленные тайники — закладки.

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении восьми участников организованной преступной группы — организаторов сети по торговле наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Группировка, в состав которой также входили иностранные граждане, с августа 2023 года до сентября 2024 года на территории Перми и Пермского края оборудовали многочисленные тайники — «закладки» для последующего сбыта наркотиков. Также обвиняемые хранили наркотики для личного потребления, которые были изъяты после их задержания сотрудниками правоохранительных органов.

Они обвиняются по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств), ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой, с использованием сети «Интернет», в значительном и крупном размере).

Уголовное дело будет направлено в Свердловский районный суд Перми для рассмотрения по существу.

В январе в Березниковском округе обнаружены тайники с 11,8 килограммами мефедрона. Задержаны организаторы нарколаборатории, их создавшие, сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.

#Происшествия#Общество#Суд#Наркотики#Прокуратура
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