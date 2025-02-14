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Posted 14 февраля, 05:00

Published 14 февраля, 05:00

Modified 14 февраля, 05:02

Updated 14 февраля, 05:02

За катастрофу в море пермский собственник нефтетанкера заплатит 30 тыс. рублей

За катастрофу в море пермский собственник нефтетанкера заплатит 30 тыс. рублей

14 февраля 2025, 05:00
Фото: ЧП Крым.
Сюжет
Экология
Суд оштрафовал пермского владельца затонувшего танкера «Волгонефть-212».

По заявлению Новороссийской транспортной прокуратуры Краснодарский Арбитраж наложил штраф 30 тыс. рублей на ООО «Кама шиппинг», сообщает «Ъ-Кубань». Пермское предприятие является владельцем танкера «Волгонефть-212». Московское ЗАО «Волгатранснефть», собственник танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-109», заплатит по суду по 300 тыс. руб. за каждое судно.

В суде ответчики заявили, что у них были документы на разовый перегон и транспорт работал исправно. По мнению владельцев танкера «Волгонефть-239», причиной крушения могла стать «ветроволновая нагрузка, превысившая конструктивные возможности корпуса».

Между тем, обвинители нашли нарушения в документах перевозчиков. В итоге суд вынес предпринимателям наказание.

ЧП с танкерами «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» произошло 15 декабря в Керченском проливе. Происшествие унесло жизнь 1-го моряка, 13 членов экипажа спасены. В Черное море попало около 2,5 тыс. тонн топливного мазута. Волонтеры и экологи до сих пор очищают побережья Анапы и Крыма.

Добавим, судно «Волгонефть-212» было застраховано более чем на 20 млн долларов.

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#Суд#Экология#Анапа#Черное море
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