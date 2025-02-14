За катастрофу в море пермский собственник нефтетанкера заплатит 30 тыс. рублей

Posted 14 февраля, 05:00
Published 14 февраля, 05:00
Modified 14 февраля, 05:02
Updated 14 февраля, 05:02
По заявлению Новороссийской транспортной прокуратуры Краснодарский Арбитраж наложил штраф 30 тыс. рублей на ООО «Кама шиппинг», сообщает «Ъ-Кубань». Пермское предприятие является владельцем танкера «Волгонефть-212». Московское ЗАО «Волгатранснефть», собственник танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-109», заплатит по суду по 300 тыс. руб. за каждое судно.
В суде ответчики заявили, что у них были документы на разовый перегон и транспорт работал исправно. По мнению владельцев танкера «Волгонефть-239», причиной крушения могла стать «ветроволновая нагрузка, превысившая конструктивные возможности корпуса».
Между тем, обвинители нашли нарушения в документах перевозчиков. В итоге суд вынес предпринимателям наказание.
ЧП с танкерами «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» произошло 15 декабря в Керченском проливе. Происшествие унесло жизнь 1-го моряка, 13 членов экипажа спасены. В Черное море попало около 2,5 тыс. тонн топливного мазута. Волонтеры и экологи до сих пор очищают побережья Анапы и Крыма.
Добавим, судно «Волгонефть-212» было застраховано более чем на 20 млн долларов.