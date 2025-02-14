Житель Кунгура в подвале развел целую плантацию конопли

Posted 14 февраля, 07:40
Published 14 февраля, 07:40
Modified 14 февраля, 07:42
Updated 14 февраля, 07:42
Сотрудники полиции и ФСБ Пермского края совместно раскрыли схему оборота наркотиков. Они задержали жителя Кунгура, который выращивал коноплю в подвале, сообщает пресс-служба регионального ФСБ.
Силовики изъяли у мужчины более килограмма растительных наркотиков и более сотни кустов. Кунгурская полиция возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Сотрудники органов устанавливают все обстоятельства деятельности организатора нарколаборатории.
В январе в Перми судили мужчину, который выращивал наркотики прямо в гараже. Он нашел инструкцию по устройству запрещенной лаборатории в даркнете. Затем приобрел необходимое оборудование и семена растения.