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Posted 14 февраля, 07:40

Published 14 февраля, 07:40

Modified 14 февраля, 07:42

Updated 14 февраля, 07:42

Житель Кунгура в подвале развел целую плантацию конопли

Житель Кунгура в подвале развел целую плантацию конопли

14 февраля 2025, 07:40
Фото: 1MI.
Сюжет
ФСБ
Силовики изъяли у жителя Кунгура больше килограмма наркотиков.

Сотрудники полиции и ФСБ Пермского края совместно раскрыли схему оборота наркотиков. Они задержали жителя Кунгура, который выращивал коноплю в подвале, сообщает пресс-служба регионального ФСБ.

Силовики изъяли у мужчины более килограмма растительных наркотиков и более сотни кустов. Кунгурская полиция возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Сотрудники органов устанавливают все обстоятельства деятельности организатора нарколаборатории.

В январе в Перми судили мужчину, который выращивал наркотики прямо в гараже. Он нашел инструкцию по устройству запрещенной лаборатории в даркнете. Затем приобрел необходимое оборудование и семена растения.

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#Наркотики#ФСБ#Полиция
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