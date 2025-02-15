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Posted 15 февраля, 06:58

Published 15 февраля, 06:58

Modified 15 февраля, 07:00

Updated 15 февраля, 07:00

Из дома-интерната в Прикамье пропали два человека

Из дома-интерната в Прикамье пропали два человека

15 февраля 2025, 06:58
Больше суток о мужчинах нет информации.

Вчера, 14 февраля, из дома-интерната в поселке Марковский (Чайковский район) ночью ушли два человека, сообщается в группе Поисковый отряд ПрикамьеПоиск. До сих пор о местоположении Константина Данилюка и Николя Иванчука неизвестно,

Среди особых примет Данилюка: хромает на правую ногу. Был одет в синюю куртку ниже пояса, вязаную шапку и сапоги. Иванчук был в коричневой куртке, шапке и сапогах. Если вам что-то известно о пропавших, то сообщите по телефонам 8 922 34567 02 или 112.

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