Из дома-интерната в Прикамье пропали два человека

Среди особых примет Данилюка: хромает на правую ногу. Был одет в синюю куртку ниже пояса, вязаную шапку и сапоги. Иванчук был в коричневой куртке, шапке и сапогах. Если вам что-то известно о пропавших, то сообщите по телефонам 8 922 34567 02 или 112.