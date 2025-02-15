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Posted 15 февраля, 05:14

Published 15 февраля, 05:14

Modified 15 февраля, 06:46

Updated 15 февраля, 06:46

Лидер «Пармы» примет участие в «Матче Всех Звезд 2025»

Лидер «Пармы» примет участие в «Матче Всех Звезд 2025»

15 февраля 2025, 05:14
Фото: Единая лига ВТБ.
Гарретт Нэвелс в этом сезоне занимает шестое место в Лиге ВТБ по результативности.

В финальном составе команд на «Матч Всех Звезд 2025» Единой лиги ВТБ произошли изменения. Форвард «Пармы» Самсон Руженцев в команде «Хозяева» участие принять не сможет из-за травмы. Его место займет капитан «Пари Нижний Новгород» Евгений Бабурин.

В обновленную заявку «Гостей» попал один из лидеров пермского клуба Гарретт Нэвелс. Он заменит игрока «Уралмаша» Джеремайю Мартина В сборной «Гостей» также сыграет баскетболист «Пармы» Ройс Хэмм.

Всего же в самом ярком баскетбольном событии зимы 16 февраля примут участие 24 баскетболиста Единой Лиги. Матч будет проводится на «ВТБ Арене» в Москве.

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