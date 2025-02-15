Лидер «Пармы» примет участие в «Матче Всех Звезд 2025»

Posted 15 февраля, 05:14
Published 15 февраля, 05:14
Modified 15 февраля, 06:46
Updated 15 февраля, 06:46
В финальном составе команд на «Матч Всех Звезд 2025» Единой лиги ВТБ произошли изменения. Форвард «Пармы» Самсон Руженцев в команде «Хозяева» участие принять не сможет из-за травмы. Его место займет капитан «Пари Нижний Новгород» Евгений Бабурин.
В обновленную заявку «Гостей» попал один из лидеров пермского клуба Гарретт Нэвелс. Он заменит игрока «Уралмаша» Джеремайю Мартина В сборной «Гостей» также сыграет баскетболист «Пармы» Ройс Хэмм.
Всего же в самом ярком баскетбольном событии зимы 16 февраля примут участие 24 баскетболиста Единой Лиги. Матч будет проводится на «ВТБ Арене» в Москве.