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Posted 15 февраля, 07:29

Published 15 февраля, 07:29

Modified 15 февраля, 07:34

Updated 15 февраля, 07:34

Московская компания пожаловалась в ФАС на пермяков из-за конкурса по ремонту дорог

Московская компания пожаловалась в ФАС на пермяков из-за конкурса по ремонту дорог

15 февраля 2025, 07:29
Фото: 1MI.
Сюжет
Пермские дороги
Участника не устроил порядок определения поставщика по госзакупке.

Ремонт участка автомобильной дороги «Пермь-Ильинский» — Хохловка» — Тупица, на который выделили 14,7 млн рублей может затянуться. Журналист Properm.ru обратил внимание, что сейчас определение победителя аукциона приостановлено по жалобе московской компании «Ремдор».

Генеральный директор компании подал жалобу в УФАС по Пермскому краю на действия комиссии. В обосновании он указывает, что компания «Уралмостострой», которой был присвоен первый номер, не имеет достаточно опыта для получения контракта. Именно поэтому «Ремдор» требует предоставить подробный расчет оценки заявок, а также указать количество принятых контрактов у каждой компании, участвовавшей в закупке.

Изначально планировалось, что работы на участке начнутся в июне 2025 года. Выигравшему подрядчику предстоит восстановить изношенное покрытие.

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#Пермские дороги
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