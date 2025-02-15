Московская компания пожаловалась в ФАС на пермяков из-за конкурса по ремонту дорог

Posted 15 февраля, 07:29
Published 15 февраля, 07:29
Modified 15 февраля, 07:34
Updated 15 февраля, 07:34
Ремонт участка автомобильной дороги «Пермь-Ильинский» — Хохловка» — Тупица, на который выделили 14,7 млн рублей может затянуться. Журналист Properm.ru обратил внимание, что сейчас определение победителя аукциона приостановлено по жалобе московской компании «Ремдор».
Генеральный директор компании подал жалобу в УФАС по Пермскому краю на действия комиссии. В обосновании он указывает, что компания «Уралмостострой», которой был присвоен первый номер, не имеет достаточно опыта для получения контракта. Именно поэтому «Ремдор» требует предоставить подробный расчет оценки заявок, а также указать количество принятых контрактов у каждой компании, участвовавшей в закупке.
Изначально планировалось, что работы на участке начнутся в июне 2025 года. Выигравшему подрядчику предстоит восстановить изношенное покрытие.