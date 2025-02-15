Московская компания пожаловалась в ФАС на пермяков из-за конкурса по ремонту дорог

Генеральный директор компании подал жалобу в УФАС по Пермскому краю на действия комиссии. В обосновании он указывает, что компания «Уралмостострой», которой был присвоен первый номер, не имеет достаточно опыта для получения контракта. Именно поэтому «Ремдор» требует предоставить подробный расчет оценки заявок, а также указать количество принятых контрактов у каждой компании, участвовавшей в закупке.