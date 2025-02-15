Начальника спецприемника в Перми отправили в СИЗО

Posted 15 февраля, 10:15
Published 15 февраля, 10:15
Modified 15 февраля, 10:17
Updated 15 февраля, 10:17
Начальника специального приемника для содержания лиц, подвергнутых административному аресту № 2 Управления МВД России по городу Перми отправили в СИЗО. Как сообщает пресс-служба Свердловского районного суда, его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).
В Перми находятся два спецприемника: на ул. Героев Хасана 47в и Ласьвинская 98д. Properm.ru направил запрос, с целью узнать, в отношении кого расследуется дело.