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Posted 15 февраля, 10:15

Published 15 февраля, 10:15

Modified 15 февраля, 10:17

Updated 15 февраля, 10:17

Начальника спецприемника в Перми отправили в СИЗО

Начальника спецприемника в Перми отправили в СИЗО

15 февраля 2025, 10:15
Мужчину обвиняют в мошенничестве с использование служебного положения.

Начальника специального приемника для содержания лиц, подвергнутых административному аресту № 2 Управления МВД России по городу Перми отправили в СИЗО. Как сообщает пресс-служба Свердловского районного суда, его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).

В Перми находятся два спецприемника: на ул. Героев Хасана 47в и Ласьвинская 98д. Properm.ru направил запрос, с целью узнать, в отношении кого расследуется дело.

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