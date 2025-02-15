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Posted 15 февраля, 04:49

Published 15 февраля, 04:49

Modified 15 февраля, 04:52

Updated 15 февраля, 04:52

Новым спонсором ФК «Амкар Пермь» стала страховая компания

Новым спонсором ФК «Амкар Пермь» стала страховая компания

15 февраля 2025, 04:49
Фото: properm.ru.
Сюжет
Амкар
Сумма сделки не разглашается.

Футбольный клуб «Амкар Пермь» подписал соглашение с компанией «АльфаСтрахование». Как сообщает пресс-служба клуба, теперь логотип партнера появится на матчах команды и в соцсетях футбольного клуба.

Компания «АльфаСтрахование» входит в состав финансово-промышленного консорциума «Альфа-Групп». Согласно официальному сайту, является одной из крупнейших страховых компаний в России. Предоставляет страховые продукты для частных лиц и корпоративных клиентов.

В прошлом сезоне бюджет «Амкара» составил 130 млн рублей (на 35% ниже, чем в 2023 году). От финансирования отказался «Пермэнергосбыт» (минус 80 млн рублей), и на 50 млн рублей (до 75 млн) была сокращена субсидия из краевого бюджета.

После провального сезона в клубе сменился президент.

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#Амкар
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