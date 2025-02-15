Новым спонсором ФК «Амкар Пермь» стала страховая компания

В прошлом сезоне бюджет «Амкара» составил 130 млн рублей (на 35% ниже, чем в 2023 году). От финансирования отказался «Пермэнергосбыт» (минус 80 млн рублей), и на 50 млн рублей (до 75 млн) была сокращена субсидия из краевого бюджета.