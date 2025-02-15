Новым спонсором ФК «Амкар Пермь» стала страховая компания

Posted 15 февраля, 04:49
Published 15 февраля, 04:49
Modified 15 февраля, 04:52
Updated 15 февраля, 04:52
Футбольный клуб «Амкар Пермь» подписал соглашение с компанией «АльфаСтрахование». Как сообщает пресс-служба клуба, теперь логотип партнера появится на матчах команды и в соцсетях футбольного клуба.
Компания «АльфаСтрахование» входит в состав финансово-промышленного консорциума «Альфа-Групп». Согласно официальному сайту, является одной из крупнейших страховых компаний в России. Предоставляет страховые продукты для частных лиц и корпоративных клиентов.
В прошлом сезоне бюджет «Амкара» составил 130 млн рублей (на 35% ниже, чем в 2023 году). От финансирования отказался «Пермэнергосбыт» (минус 80 млн рублей), и на 50 млн рублей (до 75 млн) была сокращена субсидия из краевого бюджета.
После провального сезона в клубе сменился президент.