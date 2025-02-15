Солнце вызовет помехи в работе телевидения в Прикамья

В этот период с 10:35 до 14:30 возможны перерывы вещания программ цифрового телевидения пакетов РТРС-1 и РТРС-2, аналоговых программ телевидения и радио. Сигнал может пропадать на время от нескольких секунд до 26 минут в сутки.