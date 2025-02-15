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Posted 15 февраля, 09:13

Published 15 февраля, 09:13

Modified 15 февраля, 09:15

Updated 15 февраля, 09:15

Солнце вызовет помехи в работе телевидения в Прикамья

Солнце вызовет помехи в работе телевидения в Прикамья

15 февраля 2025, 09:13
Фото: 1MI.
Перебои в вещании будут на протяжении трех недель.

С 18 февраля по 12 марта в Пермском крае начинается солнечная интерференция. Во время этого явления, при котором положение Солнца по отношению к спутнику связи приводит к кратковременному ухудшению телевизионного сигнала.

В этот период с 10:35 до 14:30 возможны перерывы вещания программ цифрового телевидения пакетов РТРС-1 и РТРС-2, аналоговых программ телевидения и радио. Сигнал может пропадать на время от нескольких секунд до 26 минут в сутки.

В РТРС «Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр» объясняют, если «картинка» на экране замерзает или рассыпается, настройки менять не нужно, по прошествии некоторого времени телеканалы и радио будут доступны в обычном режиме.

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