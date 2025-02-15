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Posted 15 февраля, 08:25

Published 15 февраля, 08:25

Modified 15 февраля, 08:27

Updated 15 февраля, 08:27

В Кузбассе произошло землетрясение

В Кузбассе произошло землетрясение

15 февраля 2025, 08:25
Фото: 1MI.
Люди наблюдали как качались шкафы и люстры.

Землетрясение в Горном Алтае почувствовали жители Новокузнецка. В городе сегодня, 15 февраля, произошло сейсмическое событие магнитудой 5,7, которое вызвало легкие колебания, сообщает VSE42.ru.

Несмотря на то, что эпицентр землетрясения расположен на расстоянии 420 км от Новокузнецка, жители города слышали звуки дрожащей посуды и наблюдали, как качались шкафы и люстры. Сейчас городские службы проверяют работу объектов жизнедеятельности. Сейсмическое событие не повлияло на подачу электроэнергии и отопления.

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#Землетрясение#Кузбасс
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