В Кузбассе произошло землетрясение

Несмотря на то, что эпицентр землетрясения расположен на расстоянии 420 км от Новокузнецка, жители города слышали звуки дрожащей посуды и наблюдали, как качались шкафы и люстры. Сейчас городские службы проверяют работу объектов жизнедеятельности. Сейсмическое событие не повлияло на подачу электроэнергии и отопления.