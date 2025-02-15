В Перми выбрали новую компанию для достройки ЖК «Триумф»

Posted 15 февраля, 11:12
Published 15 февраля, 11:12
Modified 15 февраля, 11:35
Updated 15 февраля, 11:35
Подрядчиком строительства многоквартирного дома по ул. Карпинского, 110а стала компания «СК Эталон». Как сообщил в своем телеграм-канале председатель комитета по развитию инфраструктуры краевого заксобрания, член градсовета Павел Черепанов, «предыдущий подрядчик неоднократно срывал сроки строительства и поставил под риск сдачу дома».
«Строительная компания „Эталон“». Компания проведет работы по строительству четвертой очереди комплекса жилых домов. Стоимость контракта составит 107,8 млн рублей. Договор с предыдущим подрядчиком — ООО «Жилстрой» уже расторгнут.
Ранее «Жилстрой» уже привлекал внимание властей, затягивая сроки стройки и выбиваясь из существующего графика.
Застройщиком ЖК «Триумф» была группа компаний «Классик» (жилищно-строительный кооператив «Триумф. Квартал 2. Вторая очередь»), однако осенью 2020 года ее признали банкротом.