В Перми выбрали новую компанию для достройки ЖК «Триумф»

Подрядчиком строительства многоквартирного дома по ул. Карпинского, 110а стала компания «СК Эталон». Как сообщил в своем телеграм-канале председатель комитета по развитию инфраструктуры краевого заксобрания, член градсовета Павел Черепанов, «предыдущий подрядчик неоднократно срывал сроки строительства и поставил под риск сдачу дома».