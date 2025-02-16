Общественники потребовали отменить концерт Лолиты в Перми

Posted 16 февраля, 07:08
Published 16 февраля, 07:08
Modified 16 февраля, 07:13
Updated 16 февраля, 07:13
Вторая волна требований отменить концерт Лолиты Милявской докатилась и до Перми. Требование, адресованное главам Перми и Прикамья, министрам образования и культуры региона на своей странице «ВКонтакте» разместил «Гуманитарный центр Прикамья».
На сайтах продажи билетов указывается, что концерт назначен на 19 марта в СК имени Сухарева. Сейчас к покупке открыто 90% билетов.
Ровно за год до этого после «голой вечеринки» в Перми отменили выступление певицы Лолиты Милявской. Оно было намечено на 19 марта в ДК Солдатова. Тогда власти пояснили, что концерт отменили организаторы.
Как указывается в сообщении Центра, «ее публичные высказывания, противоречащие нормам морали, этики и традиционным ценностям российского общества, могут подорвать доверие граждан и участников СВО к усилиям, направленным на укрепление обороноспособности страны и патриотическое воспитание молодежи».
Также в обращении говорится о том, что концерт запланирован на площадке, предназначенной для спортивных занятий детей, подростков, молодежи Пермского края: «Подобное соседство не только неуместно, но и может быть расценено как косвенная пропаганда аморального поведения».
На сайте «Гуманитарного центра Прикамья» указано, что организация создана при поддержке Администрации губернатора Пермского края и не является юридическим лицом. «ГЦП» — это проект Пермской региональной общественной организации по поиску пропавших людей «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой».
Волна отмен концертов Милявской началась в январе в Сибири. Не состоялись встречи со зрителями в Томске, Красноярске и городах Кузбасса.