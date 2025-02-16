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Posted 16 февраля, 07:08

Published 16 февраля, 07:08

Modified 16 февраля, 07:13

Updated 16 февраля, 07:13

Общественники потребовали отменить концерт Лолиты в Перми

Общественники потребовали отменить концерт Лолиты в Перми

16 февраля 2025, 07:08
Фото: Изображение Midjourney.
Концерты Милявской с января 2025 года отменяются по требованию общественников в разных регионах России.

Вторая волна требований отменить концерт Лолиты Милявской докатилась и до Перми. Требование, адресованное главам Перми и Прикамья, министрам образования и культуры региона на своей странице «ВКонтакте» разместил «Гуманитарный центр Прикамья».

На сайтах продажи билетов указывается, что концерт назначен на 19 марта в СК имени Сухарева. Сейчас к покупке открыто 90% билетов.

Ровно за год до этого после «голой вечеринки» в Перми отменили выступление певицы Лолиты Милявской. Оно было намечено на 19 марта в ДК Солдатова. Тогда власти пояснили, что концерт отменили организаторы.

Как указывается в сообщении Центра, «ее публичные высказывания, противоречащие нормам морали, этики и традиционным ценностям российского общества, могут подорвать доверие граждан и участников СВО к усилиям, направленным на укрепление обороноспособности страны и патриотическое воспитание молодежи».

Также в обращении говорится о том, что концерт запланирован на площадке, предназначенной для спортивных занятий детей, подростков, молодежи Пермского края: «Подобное соседство не только неуместно, но и может быть расценено как косвенная пропаганда аморального поведения».

На сайте «Гуманитарного центра Прикамья» указано, что организация создана при поддержке Администрации губернатора Пермского края и не является юридическим лицом. «ГЦП» — это проект Пермской региональной общественной организации по поиску пропавших людей «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой».

Волна отмен концертов Милявской началась в январе в Сибири. Не состоялись встречи со зрителями в Томске, Красноярске и городах Кузбасса.

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#Происшествия#Общество#Отмена мероприятия
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