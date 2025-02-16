Торговый центр в Перми эвакуировали из-за подгоревшей еды

Posted 16 февраля, 14:18
Published 16 февраля, 14:18
Modified 16 февраля, 14:20
Updated 16 февраля, 14:20
Сегодня днем в гипермаркете «Семья» посетителей эвакуировали из здания.
Очевидцы рассказывали, что в отличие от прошлых случаев сработки противопожарной сигнализации, сотрудники МЧС зашли в здание.
«Поводов для паники нет», — рассказали в МЧС.
В ТРК «Семья» на фудкорте произошло пригорание пищи, в результате которого сработала система автоматической пожарной сигнализации, — рассказали журналисту Properm.ru в пресс-службе главка МЧС по Пермскому краю.
В Перми в ночь на среду, 29 января, затопило первую очередь ТРК «Семья». Об это нам рассказали в ТЦ.
Из-за ошибки подрядчика, ночью проводившего ремонт, сорвало пожарную систему и залило первую очередь комплекса.