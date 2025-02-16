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Posted 16 февраля, 14:18

Published 16 февраля, 14:18

Modified 16 февраля, 14:20

Updated 16 февраля, 14:20

Торговый центр в Перми эвакуировали из-за подгоревшей еды

Торговый центр в Перми эвакуировали из-за подгоревшей еды

16 февраля 2025, 14:18
На фудкорте сгорела еда, из-за чего сработала противопожарная сигнализация.

Сегодня днем в гипермаркете «Семья» посетителей эвакуировали из здания.
Очевидцы рассказывали, что в отличие от прошлых случаев сработки противопожарной сигнализации, сотрудники МЧС зашли в здание.

«Поводов для паники нет», — рассказали в МЧС.

В ТРК «Семья» на фудкорте произошло пригорание пищи, в результате которого сработала система автоматической пожарной сигнализации, — рассказали журналисту Properm.ru в пресс-службе главка МЧС по Пермскому краю.

В Перми в ночь на среду, 29 января, затопило первую очередь ТРК «Семья». Об это нам рассказали в ТЦ.

Из-за ошибки подрядчика, ночью проводившего ремонт, сорвало пожарную систему и залило первую очередь комплекса.

Минувшей ночью затопило первую очередь ТРК «Семья»
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#Происшествия#Общество
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