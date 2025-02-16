В ДТП с автобусом на трассе Оса — Кукуштан пострадали двое

Posted 16 февраля, 15:00
Published 16 февраля, 15:00
Modified 16 февраля, 15:02
Updated 16 февраля, 15:02
Сегодня около 18:30 на трассе Оса — Кукуштан произошло лобовое ДТП с автобусом.
Как журналисту Properm.ru рассказали в пресс-службе полиции, обстоятельства ДТП сейчас устанавливаются. Столкновение произошло сегодня, 16 февраля, около 18:30 на 63 километре автодороги Кукуштан-Оса.
Предварительно установлено, что водитель автомобиля LADA Kalina не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автобусом.
В результате ДТП пострадали водитель и пассажир отечественной легковушки. Обстоятельства происшествия будут установлены в результате проверки.