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Posted 16 февраля, 15:00

Published 16 февраля, 15:00

Modified 16 февраля, 15:02

Updated 16 февраля, 15:02

В ДТП с автобусом на трассе Оса — Кукуштан пострадали двое

В ДТП с автобусом на трассе Оса — Кукуштан пострадали двое

16 февраля 2025, 15:00
Фото: ЧП/ДТП Пермь.
Сюжет
Дтп
Автобус ушел в кювет после столкновения с легковым автомобилем.

Сегодня около 18:30 на трассе Оса — Кукуштан произошло лобовое ДТП с автобусом.

Как журналисту Properm.ru рассказали в пресс-службе полиции, обстоятельства ДТП сейчас устанавливаются. Столкновение произошло сегодня, 16 февраля, около 18:30 на 63 километре автодороги Кукуштан-Оса.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля LADA Kalina не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автобусом.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир отечественной легковушки. Обстоятельства происшествия будут установлены в результате проверки.

#Видео#Происшествия#Общество#Дтп#Жертвы дтп
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