В Пермь приехали беженцы из Сирии

Posted 16 февраля, 04:22
Published 16 февраля, 04:22
Modified 16 февраля, 06:19
Updated 16 февраля, 06:19
В Пермский край прибыла группа сирийских беженцев, сообщает «В курсе.ру» со ссылкой на Минтербезопасности Пермского края. Группу иностранцев вчера вечером заметили на вокзале Пермь-2.
Сотрудники экстренных служб встретили граждан Республики Сирия и сопроводили их в пункт временного размещения в Пермском округе.
В регион прибыло около 100 сирийцев. Большинство из них — это женщины и дети.
В конце прошлого года сообщалось, что в первом полугодии 2025 года Россия примет не мене ста тысяч сирийских беженцев. На программы по поддержке беженцев из Сирии из бюджетов направят почти 8 млрд рублей.