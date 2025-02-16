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Posted 16 февраля, 04:22

Published 16 февраля, 04:22

Modified 16 февраля, 06:19

Updated 16 февраля, 06:19

В Пермь приехали беженцы из Сирии

В Пермь приехали беженцы из Сирии

16 февраля 2025, 04:22
Фото: properm.ru.
Ранее сообщалось, что в 2025 году Россия примет беженцев из Сирии.

В Пермский край прибыла группа сирийских беженцев, сообщает «В курсе.ру» со ссылкой на Минтербезопасности Пермского края. Группу иностранцев вчера вечером заметили на вокзале Пермь-2.

Сотрудники экстренных служб встретили граждан Республики Сирия и сопроводили их в пункт временного размещения в Пермском округе.

В регион прибыло около 100 сирийцев. Большинство из них — это женщины и дети.

В конце прошлого года сообщалось, что в первом полугодии 2025 года Россия примет не мене ста тысяч сирийских беженцев. На программы по поддержке беженцев из Сирии из бюджетов направят почти 8 млрд рублей.

В Пермский край приехала первая организованная группа беженцев из Украины, ЛНР и ДНР
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#Происшествия#Общество#Сирия#Беженцы#Сирийские беженцы
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