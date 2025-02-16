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Posted 16 февраля, 04:11

Published 16 февраля, 04:11

Modified 16 февраля, 06:18

Updated 16 февраля, 06:18

В Перми начальника спецприемника обвинили в краже премии у полицейских

В Перми начальника спецприемника обвинили в краже премии у полицейских

16 февраля 2025, 04:11
Фото: 1MI.
Сюжет
Возле кормушки
В полиции рассказали о махинациях с деньгами сотрудников в пермском спецприемнике.

В пресс-службе регионального главка полиции журналисту прокомментировали ситуацию с арестом начальника специального приемника для содержания лиц, подвергнутых административному аресту №2 УМВД России по городу Перми. По данным ведомства, факт преступления выявили оперативники собственной безопасности регионального МВД.

В результате проверки, предварительно было установлено, что начальник спецприемника в декабре 2024 года похитил у подчиненных сотрудников 825 тыс. рублей, выделенные личному составу в качестве премий по итогам работы за 2024 год. Деньги он истратил по своему усмотрению.

Собранные оперативниками материалы для дальнейшей юридической оценки переданы в следственные органы. При подтверждении вины, мужчина будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке.

Ранее стало известно, что в минувшую пятницу суд отправил мужчину в СИЗО. Его подозревают в мошенничестве.

Начальника спецприемника в Перми отправили в СИЗО
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#Происшествия#Общество#Суд#Возле кормушки#Пермь#Мошенники#Коррупция#Коррумпированные полицейские
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