В Перми начальника спецприемника обвинили в краже премии у полицейских

Posted 16 февраля, 04:11
Published 16 февраля, 04:11
Modified 16 февраля, 06:18
Updated 16 февраля, 06:18
В пресс-службе регионального главка полиции журналисту прокомментировали ситуацию с арестом начальника специального приемника для содержания лиц, подвергнутых административному аресту №2 УМВД России по городу Перми. По данным ведомства, факт преступления выявили оперативники собственной безопасности регионального МВД.
В результате проверки, предварительно было установлено, что начальник спецприемника в декабре 2024 года похитил у подчиненных сотрудников 825 тыс. рублей, выделенные личному составу в качестве премий по итогам работы за 2024 год. Деньги он истратил по своему усмотрению.
Собранные оперативниками материалы для дальнейшей юридической оценки переданы в следственные органы. При подтверждении вины, мужчина будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке.
Ранее стало известно, что в минувшую пятницу суд отправил мужчину в СИЗО. Его подозревают в мошенничестве.