В Перми начальника спецприемника обвинили в краже премии у полицейских

В результате проверки, предварительно было установлено, что начальник спецприемника в декабре 2024 года похитил у подчиненных сотрудников 825 тыс. рублей, выделенные личному составу в качестве премий по итогам работы за 2024 год. Деньги он истратил по своему усмотрению.