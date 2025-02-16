В полиции рассказали подробности ДТП с бензовозом в Перми

Как журналисту Properm.ru сообщили в пресс-службе полиции, 15 февраля, в 20:25 местного времени по Красавинскому мосту со стороны Краснокамска в направлении Екатеринбурга двигался автомобиль Scania. На 1095 километре трассы водитель 1970 года рождения допустил столкновение со стоящим КамАЗом.