properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 февраля, 04:41

Published 16 февраля, 04:41

Modified 16 февраля, 04:48

Updated 16 февраля, 04:48

В полиции рассказали подробности ДТП с бензовозом в Перми

В полиции рассказали подробности ДТП с бензовозом в Перми

16 февраля 2025, 04:41
Фото: properm.ru.
Сюжет
Дтп
В ДТП пострадали водители двух большегрузов.

Накануне вечером в Перми скопились многокилометровые пробки из-за ДТП с участием бензовоза.

Как журналисту Properm.ru сообщили в пресс-службе полиции, 15 февраля, в 20:25 местного времени по Красавинскому мосту со стороны Краснокамска в направлении Екатеринбурга двигался автомобиль Scania. На 1095 километре трассы водитель 1970 года рождения допустил столкновение со стоящим КамАЗом.

В результате ДТП водители обоих транспортных средств получили травмы. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщают в полиции.

#Происшествия#Дтп#Транспорт#Массовое ДТП
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика