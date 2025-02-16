В полиции рассказали подробности ДТП с бензовозом в Перми

Posted 16 февраля, 04:41
Published 16 февраля, 04:41
Modified 16 февраля, 04:48
Updated 16 февраля, 04:48
Накануне вечером в Перми скопились многокилометровые пробки из-за ДТП с участием бензовоза.
Как журналисту Properm.ru сообщили в пресс-службе полиции, 15 февраля, в 20:25 местного времени по Красавинскому мосту со стороны Краснокамска в направлении Екатеринбурга двигался автомобиль Scania. На 1095 километре трассы водитель 1970 года рождения допустил столкновение со стоящим КамАЗом.
В результате ДТП водители обоих транспортных средств получили травмы. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщают в полиции.