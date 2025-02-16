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Posted 16 февраля, 13:02

Published 16 февраля, 13:02

Modified 17 февраля, 11:51

Updated 17 февраля, 11:51

В СКР рассказали новые подробности об аресте начальника пермского спецприемника

В СКР рассказали новые подробности об аресте начальника пермского спецприемника

16 февраля 2025, 13:02
Фото: 1MI.
Начальнику спецприемника для подвергнутых административному аресту предъявили обвинение в мошенничестве.

В пермском следкоме рассказали подробности ареста полицейского. Сотрудники следственного отдела по Свердловскому району начальнику Спецприемника для лиц, подвергнутых административному аресту УМВД России по городу Перми предъявили обвинение в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Следствием установлено, что в декабре 2024 года руководитель учреждения похитил премии, предназначенные для сотрудников спецприемника по итогам года, введя последних в заблуждение. Общая сумма похищенных средств составила 825 тысяч рублей.

Как рассказывают собеседники Properm.ru, знакомые с ситуацией, пояснили, что сам мужчина признался в том, что деньги он забрал для хозяйственных нужд.

Преступление было выявлено сотрудниками оперативно-розыской части собственной безопасности ГУ МВД России по Пермскому краю.

По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключение под стражу.

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#Происшествия#Общество#Суд
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