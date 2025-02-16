В СКР рассказали новые подробности об аресте начальника пермского спецприемника

Posted 16 февраля, 13:02
Published 16 февраля, 13:02
Modified 17 февраля, 11:51
Updated 17 февраля, 11:51
В пермском следкоме рассказали подробности ареста полицейского. Сотрудники следственного отдела по Свердловскому району начальнику Спецприемника для лиц, подвергнутых административному аресту УМВД России по городу Перми предъявили обвинение в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ).
Следствием установлено, что в декабре 2024 года руководитель учреждения похитил премии, предназначенные для сотрудников спецприемника по итогам года, введя последних в заблуждение. Общая сумма похищенных средств составила 825 тысяч рублей.
Как рассказывают собеседники Properm.ru, знакомые с ситуацией, пояснили, что сам мужчина признался в том, что деньги он забрал для хозяйственных нужд.
Преступление было выявлено сотрудниками оперативно-розыской части собственной безопасности ГУ МВД России по Пермскому краю.
По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключение под стражу.