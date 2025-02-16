Впервые за зиму в Прикамье может похолодать до -30°С. Когда это случится?

Также ни разу до сих пор не было -30°С и в Пермском крае. Пока достижение отметки -30° в Пермском крае можно ожидать только 21–22 февраля в низких местах в южных районах (в Чернушке, Осе), когда также над Пермским краем установится малооблачная и безветренная погода в антициклоне. На остальной территории зима уже точно пройдет без тридцатиградусных морозов, а в Перми абсолютный минимум зимы может вообще стать самым высоким в истории наблюдений, то есть ни разу может не быть даже -25°С.