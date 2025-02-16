Впервые за зиму в Прикамье может похолодать до -30°С. Когда это случится?

Posted 16 февраля, 06:25
Published 16 февраля, 06:25
Modified 16 февраля, 06:27
Updated 16 февраля, 06:27
Сегодня погоду в Пермском крае определяет циклон, смещающийся с Поволжья, рассказал о погоде профессор ПГНИУ Андрей Шихов.
Минувшей ночью антициклон вызвал умеренные, а местами сильные снегопады в центральной и южной части Пермского края. За ночь больше всего осадков выпало в Ножовке (6 мм), за 24 часа — в Чайковском (8 мм), в Перми выпало 4 мм, еще на ряде станций 4-5 мм. На северо-западе существенного снегопада не было, но похолодало до -15…-18°С.
Днем центр циклона пройдет чуть северо-западнее Перми. Снегопады будут постепенно ослабевать, но продолжатся до вечера. На востоке Прикамья снег будет идти до завтрашнего утра. Именно на востоке в районе Губахи прибавка снега будет наиболее существенной, выпадет еще до 10 мм осадков, в Перми еще 3-5 мм. По мнению метеорологов, для февраля это достаточно много — с учетом ночи четверть месячной нормы за сутки.
На северо-западе снегопады будут слабыми, на севере может выпасть 3-5 мм. В южной и центральной части края ненадолго потеплеет до -4…-7°С, на севере и северо-западе днем не выше -10…-12°С.
К вечеру воскресенья холодный воздух в тылу циклона начнет распространяться на всю территорию края, и ожидается существенное похолодание. Завтра утром на северо-западе и на севере края до -20…-22°С, в Перми до -15°С.
Сегодня утром достаточно сильные морозы наблюдаются на севере Европейской территории России под влиянием слабо выраженного гребня повышенного давления в арктической воздушной массе — до -39°С в Нарьян-Маре, что является самым низким значением в Европе за всю нынешнюю зиму (-40° не было до сих пор ни разу).
Также ни разу до сих пор не было -30°С и в Пермском крае. Пока достижение отметки -30° в Пермском крае можно ожидать только 21–22 февраля в низких местах в южных районах (в Чернушке, Осе), когда также над Пермским краем установится малооблачная и безветренная погода в антициклоне. На остальной территории зима уже точно пройдет без тридцатиградусных морозов, а в Перми абсолютный минимум зимы может вообще стать самым высоким в истории наблюдений, то есть ни разу может не быть даже -25°С.
При этом зима в целом все же будет холоднее рекордно теплой зимы 2019–2020 годов. Похолодание будет сопровождаться усилением ветра с порывами до 12-14 м/с завтра днем в южной и в восточной части края.