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Posted 16 февраля, 08:45

Published 16 февраля, 08:45

Modified 16 февраля, 08:48

Updated 16 февраля, 08:48

За не родившегося ребенка пермяки взыскали с больницы 2 миллиона рублей

За не родившегося ребенка пермяки взыскали с больницы 2 миллиона рублей

16 февраля 2025, 08:45
Фото: 1MI.
Сначала компенсацию за страдания с больницы получила мать ребенка, позднее в суд обратился его отец.

Индустриальный суд взыскал в пользу отца умершего в роддоме младенца 1 млн рублей компенсации морального вреда, причиненного смертью новорожденного. Тяжбы родителей с городской клинической больницей им. М. А. Тверье тянутся уже три года.

Из материалов дела известно, что будущая мама поступила в роддом в декабре 2021 года. Женщина жаловалась на боли внизу живота, отсутствие шевелений плода, плохое самочувствие, слабость. После осмотра врач перевел пациентку в операционную. Медики приняли решение закончить беременность операцией путем экстренного кесарева сечения. В результате родоразрешения извлечен мертвый плод.

Проведенная во время проверки причин смерти плода в СКР экспертиза показала на наличие дефекта оказания медицинской помощи на стационарном этапе: несвоевременное (запоздалое) установление диагноза.

В мае прошлого года суд утвердил мировое соглашение, по условиям которого больница возмещает женщине компенсацию морального вреда в размере 1,1 млн рублей.

Рассматривая иск отца ребенка, суд указал, что факт ненадлежащего оказания медицинской помощи супруги истца доказан и пришел к выводу, что отец тоже имеет право на компенсацию морального вреда, причиненного смертью новорожденного ребенка.

Суд учел характер и степень нравственных страданий истца, связанных с потерей ребенка, степень вины ответчика и взыскал в его пользу компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей. Решение суда в законную силу не вступило.

#Происшествия#Общество#Здравоохранение
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