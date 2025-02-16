За не родившегося ребенка пермяки взыскали с больницы 2 миллиона рублей

Из материалов дела известно, что будущая мама поступила в роддом в декабре 2021 года. Женщина жаловалась на боли внизу живота, отсутствие шевелений плода, плохое самочувствие, слабость. После осмотра врач перевел пациентку в операционную. Медики приняли решение закончить беременность операцией путем экстренного кесарева сечения. В результате родоразрешения извлечен мертвый плод.