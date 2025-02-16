За не родившегося ребенка пермяки взыскали с больницы 2 миллиона рублей

Posted 16 февраля, 08:45
Published 16 февраля, 08:45
Modified 16 февраля, 08:48
Updated 16 февраля, 08:48
Индустриальный суд взыскал в пользу отца умершего в роддоме младенца 1 млн рублей компенсации морального вреда, причиненного смертью новорожденного. Тяжбы родителей с городской клинической больницей им. М. А. Тверье тянутся уже три года.
Из материалов дела известно, что будущая мама поступила в роддом в декабре 2021 года. Женщина жаловалась на боли внизу живота, отсутствие шевелений плода, плохое самочувствие, слабость. После осмотра врач перевел пациентку в операционную. Медики приняли решение закончить беременность операцией путем экстренного кесарева сечения. В результате родоразрешения извлечен мертвый плод.
Проведенная во время проверки причин смерти плода в СКР экспертиза показала на наличие дефекта оказания медицинской помощи на стационарном этапе: несвоевременное (запоздалое) установление диагноза.
В мае прошлого года суд утвердил мировое соглашение, по условиям которого больница возмещает женщине компенсацию морального вреда в размере 1,1 млн рублей.
Рассматривая иск отца ребенка, суд указал, что факт ненадлежащего оказания медицинской помощи супруги истца доказан и пришел к выводу, что отец тоже имеет право на компенсацию морального вреда, причиненного смертью новорожденного ребенка.
Суд учел характер и степень нравственных страданий истца, связанных с потерей ребенка, степень вины ответчика и взыскал в его пользу компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей. Решение суда в законную силу не вступило.