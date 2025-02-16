За оскорбления в школьном чате житель Елово заплатит 5 тысяч рублей

Жителю Елово придется заплатить штраф в 5 тыс. рублей за то, что он от чужого имени написал гадости про свою знакомую в школьном чате, рассказали в пресс-службе Осинского суда. Из-за оскорблений в отношении мужчины был составлен административный протокол по ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ — «Оскорбление».