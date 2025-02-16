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Posted 16 февраля, 11:44

Published 16 февраля, 11:44

Modified 16 февраля, 11:51

Updated 16 февраля, 11:51

За оскорбления в школьном чате житель Елово заплатит 5 тысяч рублей

За оскорбления в школьном чате житель Елово заплатит 5 тысяч рублей

16 февраля 2025, 11:44
Фото: 1MI.
Мужчина от имени своей возлюбленной написал в соцсетях оскорбления своей знакомой.

Жителю Елово придется заплатить штраф в 5 тыс. рублей за то, что он от чужого имени написал гадости про свою знакомую в школьном чате, рассказали в пресс-службе Осинского суда. Из-за оскорблений в отношении мужчины был составлен административный протокол по ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ — «Оскорбление».

Решение по делу в феврале вынес мировой судья судебного участка № 3 Осинского судебного района.

В начале года в мессенджере группового школьного чата «ВКонтакте» появились унизительные для чести и достоинства жительницы села сообщения. Они были написаны от имени женщины.

Позднее в суде их автор пояснил, что воспользовался телефоном своей сожительницы, имея личную неприязнь к потерпевшей высказал оскорбления, адресованные к ее личности. Оскорбления видели все родители школьников, состоящие в группе «ВКонтакте».

Постановлением мирового судьи житель Еловского муниципального округа признан виновным в совершении нанесения оскорблений в соцсетях. Постановление не вступило в законную силу.

#Происшествия#Общество#Суд
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