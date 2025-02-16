Заявителю по делу «Камской долины» отказали во второй компенсации морального вреда

Комаров был одним из самых активных заявителей по уголовным делам о махинациях в «Камской долине». Из материалов рассматривавшегося в Индустриальном суде дела в отношении Алевтины Романовой известно, что он взыскал с нее в суде общей юрисдикции компенсацию за купленные им паи в ЖК «Синица», а еще во время расследования Романова компенсировала ему ущерб добровольно и он получил квартиру в ЖК «Синица».