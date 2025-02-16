Заявителю по делу «Камской долины» отказали во второй компенсации морального вреда

Posted 16 февраля, 09:34
Published 16 февраля, 09:34
Modified 16 февраля, 10:24
Updated 16 февраля, 10:24
Семнадцатый апелляционный арбитражный суд отказал потерпевшему по делу о махинациях с паями в «Камской долине» Андрею Комарову во включении в первую очередь реестра кредиторов экс-бенефициара компании Алевтины Романовой 500 тыс. рублей компенсации морального вреда.
Комаров был одним из самых активных заявителей по уголовным делам о махинациях в «Камской долине». Из материалов рассматривавшегося в Индустриальном суде дела в отношении Алевтины Романовой известно, что он взыскал с нее в суде общей юрисдикции компенсацию за купленные им паи в ЖК «Синица», а еще во время расследования Романова компенсировала ему ущерб добровольно и он получил квартиру в ЖК «Синица».
В материалах арбитражного дела говорится, что Комаров получил возмещение в полном объеме. При этом он состоит в реестре на получение 3,3 млн рублей и получил выплату 450 тыс. рублей компенсации морального вреда по уголовному приговору. По состоянию на конец прошлого года Комаров приобрел и получил два жилых помещения стоимостью на момент
приобретения (2017 год) 4 млн рублей, уплатив при этом 3,3 млн рублей. По мнению юристов Романовой, долг перед Комаровым был незаконно включен в реестр кредиторов.
Из материалов первого уголовного дела в отношении Романовой известно, что, по мнению следствия, ее махинации заключались в двойной перепродаже квартир. Романова, заведомо зная, что квартиры уже проданы, распоряжалась, чтобы ее подчиненные продали жилье потерпевшим. Таким образом, четверым людям — Виталию Языкову, Александру Субботину, Татьяне Алехиной, Андрею Комарову и компании «Меакир», получившей квартиру в счет оплаты кирпича был нанесен ущерб на сумму более 15 млн рублей. При рассмотрении дела в суде «Меакир» и Алехина от исков отказались.
В январе 2025 года судья Индустриального районного суда Сергей Замышляев признал топ-менеджеров обанкротившегося застройщика «Камская долина» Андрея Гладикова и Алевтину Романову виновными в злоупотреблении полномочиями. В результате Гладикову назначено два года лишения свободы, но суд освободил его от наказания в связи с истечением срока давности. Романова была приговорена к двум годам лишения свободы и также освобождена от наказания.
8 мая прошлого года Пермский краевой суд ужесточил приговор в делу о мошенничестве в отношении заместителя гендиректора ГК «Камская долина» — генерального директора общества с ограниченной ответственности «Центр управления проектами» Алевтины Романовой. Подсудимой было назначено наказание в виде четырех лет и одного месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Романову признали виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).