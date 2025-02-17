Адззисьлытöдз! * Сегодня вся страна пишет диктант по коми-пермяцкому языку

В Кудымкаре будут открыты пять площадок для диктанта: детская библиотека им. А. Н. Зубова, Коми-Пермяцкий этнокультурный центр, Коми-Пермяцкий институт повышения квалификации работников образования, Клуб по месту жительства «Родничок» в поселке Быстрый. В Перми диктант пишут в Горьковке, доме народного творчества «Губерния» и других локациях.