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Posted 17 февраля, 07:14

Published 17 февраля, 07:14

Modified 17 февраля, 07:21

Updated 17 февраля, 07:21

Адззисьлытöдз! * Сегодня вся страна пишет диктант по коми-пермяцкому языку

Адззисьлытöдз! * Сегодня вся страна пишет диктант по коми-пермяцкому языку

17 февраля 2025, 07:14
Фото: 1MI.
17 февраля отмечается день коми-пермяцкого языка

Сегодня по всей России проходит акция, посвященная году 100-летия Коми-Пермяцкого округа. Сообщает Минкульт Пермского края. Это «Всеобщий диктант по коми-пермяцкому языку» для всех желающих.

Организаторы акции приготовили для участников 85 площадок. Диктант пишут в библиотеках, школах, культурно-деловых центрах, землячествах в Москве и Сыктывкаре. В первые к мероприятию присоединились Кировская область, Чайковский и Финно-угорский культурный центр в Сыктывкаре.

Проверка знаний проводится в нескольких форматах: традиционный на национальном языке (для детей и взрослых), экспресс-диктант в тестовом варианте и на русском по произведению коми-пермяцкого писателя. Тексты подготовили поэтесса Елена Коньшина и писатель Анатолий Баяндин.

В Кудымкаре будут открыты пять площадок для диктанта: детская библиотека им. А. Н. Зубова, Коми-Пермяцкий этнокультурный центр, Коми-Пермяцкий институт повышения квалификации работников образования, Клуб по месту жительства «Родничок» в поселке Быстрый. В Перми диктант пишут в Горьковке, доме народного творчества «Губерния» и других локациях.

Напомним, 2025 год объявлен годом 100-летия Коми-Пермяцкого округа. В рамках этого юбилея в регионе пройдет множество культурных мероприятий.

* Адззисьлытöдз в переводе с коми-пермяцкого языка означает «до встречи».

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#Культура#Коми-округ#Язык
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