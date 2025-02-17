Арестованный по подозрению в мошенничестве пермский полицейский хочет выйти из СИЗО

По словам защитницы, в апелляционной жалобе на арест на два месяца в СИЗО она указала, что просит назначить ее доверителю Лактионову меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Обвиняемый в мошенничестве полицейский признает, что действительно получал предназначенные для премирования подчиненных деньги. Но эти средства предполагалось тратить для хозяйственных нужд спецприемника, утверждает арестованный начальник спецприемника.