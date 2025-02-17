Арестованный по подозрению в мошенничестве пермский полицейский хочет выйти из СИЗО

Posted 17 февраля, 12:10
Published 17 февраля, 12:10
Modified 17 февраля, 12:12
Updated 17 февраля, 12:12
Начальник пермского спецприемника для лиц, подвергнутых административному аресту Алексей Лактионов просит смягчить ему меру пресечения, стало известно журналисту Properm.ru. Информацию подтвердила его адвокат Елена Рудакова.
По словам защитницы, в апелляционной жалобе на арест на два месяца в СИЗО она указала, что просит назначить ее доверителю Лактионову меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Обвиняемый в мошенничестве полицейский признает, что действительно получал предназначенные для премирования подчиненных деньги. Но эти средства предполагалось тратить для хозяйственных нужд спецприемника, утверждает арестованный начальник спецприемника.
В Свердловском районном суде подтвердили, что сегодня, 17 февраля, жалоба на арест Лактионова в суд поступила. Во вторую инстанцию на рассмотрение она будет направлена уже завтра, 18 февраля.
Как ранее стало известно, в Свердловском следственном отделе СКР 12 февраля было возбуждено уголовное дело о мошенничестве с премиями по итогам 2024 года. Лактионову было предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ). 14 февраля судья Свердловского районного суда Татьяна Мейлер по ходатайству следствия СКР отправила начальника спецприемника в СИЗО на два месяца.
Начальнику спецприемника №2 Лактионову инкриминируют, что он в декабре 2024 года похитил премии, предназначенные для сотрудников спецприёмника по итогам года, введя подчиненных в заблуждение. Общая сумма похищенного составила 825 тыс. рублей. Преступление выявила служба собственной безопасности полиции. Как журналисту Properm.ru сообщали в официальном ответе пресс-службы главка МВД, при подтверждении вины, мужчина будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке.