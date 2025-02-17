Эксперт рассказал, почему важно устанавливать сложные пароли

Однако, если использовать разные сложные пароли, то существует риск их забыть. Для того, чтобы не беспокоиться по этому поводу, специалист порекомендовал использовать менеджеры паролей, в которых можно безопасно хранить их. Для этого нужно будет лишь придумать и запомнить мастер-код для данного сервиса. Однако, это всё равно будет более безопасно, чем хранить их на бумаге или в документе на компьютере или смартфоне.