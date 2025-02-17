Эксперт рассказал, почему важно устанавливать сложные пароли

Posted 17 февраля, 11:48
Published 17 февраля, 11:48
Modified 17 февраля, 11:52
Updated 17 февраля, 11:52
Алексей Коробченко, начальник отдела по ИБ-компании «Код Безопасности» рассказал «Вечернему Санкт-Петербургу», какие пароли злоумышленникам труднее всего взломать.
Специалист отметил, что многие пренебрегают паролями, несмотря на то, что это — первый и достаточно надежный рубеж кибербезопасности. Он пояснил, что многие приложения, которые не относятся к критическому ПО, например, сервисы для поиска знакомств, зачастую не обладают надежной защитой. Однако, грамотно выбранный пароль поможет защитить аккаунт от подбора, распыления (перебора наиболее распространенных комбинаций), подстановки учетных данных из уже взломанных сервисов.
Собеседник издания добавил: чем длиннее пароль, тем больше сочетаний необходимо будет перебрать мошенникам. При помощи специальных инструментов на код из восьми символов потребуется всего несколько секунд, а вот пароль достаточной сложности из 18 символов нужно будет подбирать до полугода.
Надежным также может оказаться и средний по длине пароль, если использовать в нём не только цифры. Так, на подбор шифра из 12 цифр мошенникам потребуется около минуты. А если в пароле имеются буквы разного регистра, то процесс может занять более тысячи лет. Если же в пароле есть специальные символы, такие как проценты, восклицательный знак и другие, то он становится практически неуязвимым.
Коробченко добавил, что пароль нельзя делать простым, так как подобные шифры смогут «прочитать» программы по подбору. Поэтому в пароле не нужно использовать логичные цифры, например дату рождения, какие-то фразы и открытые данные, например свою фамилию. Он подчеркнул, что фраза на русском языке, написанная латинскими буквами, тоже считывается программами.
Также не стоит использовать один пароль, пусть и весьма сложный, на всех сервисах. Так как не все приложения серьезно занимаются безопасностью, есть вероятность, что взлом какого-то одного сервиса откроет мошенникам доступ к вашему онлайн-банку или другим важным приложениям.
Однако, если использовать разные сложные пароли, то существует риск их забыть. Для того, чтобы не беспокоиться по этому поводу, специалист порекомендовал использовать менеджеры паролей, в которых можно безопасно хранить их. Для этого нужно будет лишь придумать и запомнить мастер-код для данного сервиса. Однако, это всё равно будет более безопасно, чем хранить их на бумаге или в документе на компьютере или смартфоне.