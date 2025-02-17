Электровелосипеды вернутся на улицы Перми весной 2025 года

Posted 17 февраля, 04:49
Published 17 февраля, 04:49
Modified 17 февраля, 10:21
Updated 17 февраля, 10:21
В Перми весной снова появятся электровелосипеды. Точное их количество, а также сроки, когда они появятся вновь, пока неизвестны, пишет ИА «Текст» со ссылкой на шеринг Whoosh.
«Прошлый сезон показал, что Пермь по-прежнему нуждается в микромобильном транспорте, и электровелосипеды были востребованы горожанами. Поэтому с приходом весны они вернутся на улицы города», — говорят в компании. Whoosh также планирует бороться за возвращение на улицы города электросамокатов.
В марте прошлого года гордума внесла изменения в правила благоустройства и поддержала идею чиновников о запрете размещения электросамокатов на 38 улицах во всех районах Перми. «Юрент» работал с учетом ограничений, однако самокаты эвакуировали с мест, где ограничения на парковку не действовали, и отправили на штрафстоянку.
Тогда шеринги привезли в Пермь 400 электровелосипедов, но до половины из них периодически оказывались на штрафстоянке за нарушение правил благоустройства. Всего за сезон был эвакуирован 141 байк. С начала октября сервис Whoosh убрал на зиму электровелосипеды с улиц Перми.