Где в Перми на горожанина может накричать памятник? Рассказываем

Posted 17 февраля, 09:13
Published 17 февраля, 09:13
Modified 17 февраля, 09:15
Updated 17 февраля, 09:15
В Перми, на площади Ветеранов, запущено видеонаблюдение с голосовым оповещением. Оборудование установлено у Вечного огня, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Новое оборудование при помощи видеофиксации и звукового оповещения через громкоговоритель будет обеспечивать безопасность объектов культурного наследия и предотвращать вандализм. Помимо Вечного огня в обзор камеры попадает памятник Уральскому добровольческому корпусу, который находится рядом.
Принцип работы системы прост: когда человек подходит к Вечному огню ближе, чем на 30 сантиметров — спустя несколько секунд звучит сигнал с просьбой отойти от памятника. Если нарушитель игнорирует сообщение, то информация поступает на пульт управления. Специалист Единого центра видеонаблюдения Пермского края оценивает ситуацию и при необходимости вызывает полицию.
Тестовый режим работы системы видеонаблюдения с голосовым оповещением продлится около месяца. В дальнейшем по результатам пилота будет рассмотрена возможность установки подобного оборудования у других памятников культурного наследия в регионе.
Пилотный проект запущен по заказу Министерства информационного развития и связи Пермского края за средства телеком-провайдера «Ростелеком» и реализован в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он направлен на обеспечение сохранности памятников культурного наследия в Прикамье. Камера круглосуточно передает поток в единую цифровую систему видеонаблюдения. Доступ к данным получают правоохранительные органы, сотрудники министерства по чрезвычайным ситуациям и администрации.
В феврале Вечный огонь на Мемориале Победы в Березниках закидали снежками две девочки. Об этом сообщил у себя в Telegram-канале глава города Алексей Казаченко.