Где в Перми на горожанина может накричать памятник? Рассказываем

Пилотный проект запущен по заказу Министерства информационного развития и связи Пермского края за средства телеком-провайдера «Ростелеком» и реализован в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он направлен на обеспечение сохранности памятников культурного наследия в Прикамье. Камера круглосуточно передает поток в единую цифровую систему видеонаблюдения. Доступ к данным получают правоохранительные органы, сотрудники министерства по чрезвычайным ситуациям и администрации.