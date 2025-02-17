Мошенники получили сроки за продажу пермякам поддельных туров в Крым и Абхазию

Они создали поддельные сайты пансионатов в Абхазии и Ялте, через которые продавали туры. После того, как люди оплачивали путевку, псевдоменеджеры переставали выходить на связь. Кроме «левых» туров, мошенники предлагали купить несуществующие товары. Своих жертв мошенники обманули более, чем на 1,6 млн рублей.