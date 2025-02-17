Мошенники получили сроки за продажу пермякам поддельных туров в Крым и Абхазию

Posted 17 февраля, 07:51
Published 17 февраля, 07:51
Modified 17 февраля, 08:41
Updated 17 февраля, 08:41
Мошенники получили реальные сроки от 5 до 7,5 лет за продажу пермякам поддельных путевок в Крым и Абхазию. Также им назначили штрафы, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
Свердловский районный суд Перми признал подельников виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество), ч. 3 ст. 33, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (организация незаконного образования юридического лица), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица). Суд установил, что пермяк организовал в Прикамье работу нескольких юрлиц, используя при их регистрации фиктивные документы и привлек к незаконной деятельности ряд участников.
Они создали поддельные сайты пансионатов в Абхазии и Ялте, через которые продавали туры. После того, как люди оплачивали путевку, псевдоменеджеры переставали выходить на связь. Кроме «левых» туров, мошенники предлагали купить несуществующие товары. Своих жертв мошенники обманули более, чем на 1,6 млн рублей.
Согласно картотеке Свердловского районного суда, в числе пострадавших — ООО «Буматика» и ООО «Реман-Сервис». Как стало известно Properm.ru, первые закупали у преступников стройматериалы.
Виновным назначили от 5 до 7,5 лет лишения свободы в исправительных колониях общего режима со штрафами от 200 до 250 тыс. рублей. Также суд в полном объеме удовлетворил гражданские иски потерпевших. Приговор пока не вступил в законную силу.