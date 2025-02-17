На пермском автобусном маршруте №10 будут ходить большие «гармошки»

Автобусы МАЗ-203 способны вместить примерно сотню человек, они низкопольные, в салоне есть камеры видеонаблюдения и климат-контроль. Кроме того, в них больше валидаторов, чем в старом транспорте: шесть вместо четырех. А маломобильные пассажиры могут воспользоваться кнопкой вызова водителя. Сегодня машины белорусского производства возят жителей Санкт-Петербурга, городов Сербии, Польши и Германии.