На пермском автобусном маршруте №10 будут ходить большие «гармошки»

Posted 17 февраля, 09:48
Published 17 февраля, 09:48
Modified 17 февраля, 09:50
Updated 17 февраля, 09:50
Автобусы особо большого класса, которые ранее возили пассажиров 71-го, теперь будут обслуживать 10-ку. Этот маршрут соединяет микрорайоны Садовый и Нагорный. Длина автобуса — 18 с половиной метров, и он вмещает до 180 пассажиров. Салон утеплен, есть шумоизоляция, установлены 11 валидаторов для оплаты проезда.
А на 71-м «Анвара Гатауллина — станция Пермь-1» на линию выпустили новые белорусские «МАЗы». Сообщает мэрия Перми. Эти меры призваны исключить простой общественного транспорта.
Автобусы МАЗ-203 способны вместить примерно сотню человек, они низкопольные, в салоне есть камеры видеонаблюдения и климат-контроль. Кроме того, в них больше валидаторов, чем в старом транспорте: шесть вместо четырех. А маломобильные пассажиры могут воспользоваться кнопкой вызова водителя. Сегодня машины белорусского производства возят жителей Санкт-Петербурга, городов Сербии, Польши и Германии.
Добавим, с начала марта в Перми выйдут временные маршруты 42 и 43.