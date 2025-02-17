Пермский производитель систем для двигателей понес убытки в полмиллиарда

Posted 17 февраля, 03:31
Published 17 февраля, 03:31
Modified 17 февраля, 03:33
Updated 17 февраля, 03:33
Чистый убыток АО «ОДК-СТАР» за 2024 год составил более 531,8 млн рублей. Это следует из отчетности компании, внимание на документ обратил «Коммерсант-Прикамье».
При этом в 2023 году компания получила чистую прибыль в 72,368 млн рублей. Зато и выручка предприятия за год увеличилась почти на 3 млрд рублей, составив 12,41 млрд против 9,521 млрд в 2023 году. Убыток компании от продаж составил 313,99 млн, а в 2023-м прибыль по этому показателю зафиксирована на уровне 282,3 млн. Дебиторская задолженность АО «ОДК-СТАР» возросла с 4,589 млрд до 7,152 млрд рублей, при этом основная ее часть приходится на связанные стороны.
Убытки связывают в том числе со снижением платежей со стороны потребителей продукции. При этом компания расплачивалась с поставщиками, беря для этого кредит. Кроме того, предприятие не полностью выполнило производственную программу, причина — срыв поставок оборудования из-за загруженности заводов-изготовителей. Также АО несет расходы на реализацию инвестиционной программы.
В 2025 году «ОДК-СТАР» планирует нарастить объем реализации продукции до уровня 13,7 млрд рублей и получить чистую прибыль в размере 249,6 млн.