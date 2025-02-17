Пермский производитель систем для двигателей понес убытки в полмиллиарда

При этом в 2023 году компания получила чистую прибыль в 72,368 млн рублей. Зато и выручка предприятия за год увеличилась почти на 3 млрд рублей, составив 12,41 млрд против 9,521 млрд в 2023 году. Убыток компании от продаж составил 313,99 млн, а в 2023-м прибыль по этому показателю зафиксирована на уровне 282,3 млн. Дебиторская задолженность АО «ОДК-СТАР» возросла с 4,589 млрд до 7,152 млрд рублей, при этом основная ее часть приходится на связанные стороны.