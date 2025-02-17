Пермский театр оперы и балета представил шедевры музыки на «Театральных сезонах»

Posted 17 февраля, 12:17
Published 17 февраля, 12:17
Modified 17 февраля, 12:19
Updated 17 февраля, 12:19
Выступления прошли в рамках «Театральных сезонов», которые проводят Объединенная металлургическая компания (ОМК) и благотворительный фонд «ОМК-Участие».
Первый сеанс спектакля для детей — благотворительный: 600 билетов на него получили воспитанники детских садов и учащиеся школ Чусового, участники творческих коллективов. Юным зрителям показали необычный спектакль — «Легенда скрипичных мастеров». Это увлекательное погружение в историю музыки, где главная героиня — скрипка великого мастера Джузеппе Гварнери. От Моцарта до Паганини, от Генуи до Нью-Йорка — зрители окунулись в атмосферу разных эпох и стилей, в мир классической музыки и джазовых импровизаций.
Звездный состав солистов Пермской оперы подарил публике вечернюю программу «Моя любовь» — музыкальное путешествие по страницам мировой оперы и оперетты. Средства от продажи билетов на второй спектакль и концерт для взрослых ОМК и фонд «ОМК-Участие» направят на развитие культуры Чусового.
«Для нас очень важно, что мы можем знакомить с нашим творчеством зрителей в Перми и городах Пермского края, на театральных площадках и в культурных центрах. Мы убеждены, что знакомство с лучшими произведениями, историей, великими именами помогает лучше понять и — мы всегда на это надеемся — полюбить классическую музыку», — отметила генеральный директор Пермского театра оперы и балета им. П. И. Чайковского Анна Волк.
«Больше 5 лет ОМК и фонд „ОМК-Участие“ поддерживают культурные инициативы, за это время тысячи жителей Чусового смогли увидеть постановки лучших театральных коллективов страны. На сцене культурно-делового центра выступали заслуженная артистка России Екатерина Гусева, народная артистка России Юлия Рутберг с Национальным оркестром народных инструментов России имени Н. П. Осипова. Свои спектакли представляли коллективы Красноярского драматического театра, Московского творческого объединения „Таратумб“, Пермского академического Театра-Театра и Театра юного зрителя, а также Коми-Пермяцкого национального драматического театра. Уверен, что такие встречи не только обогащают внутренний мир каждого зрителя, но и развивают культурный уровень общества, воспитывая в людях лучшие качества — доброту, открытость и стремление к прекрасному», — прокомментировал представитель благотворительного фонда «ОМК-Участие» в Чусовом Александр Иванов.
«Театральные сезоны» — это программа популяризации театрального искусства в малых городах, где расположены предприятия ОМК.
Благотворительный фонд «ОМК-Участие» с 2019 года организует гастроли областных и столичных театров в Чусовом (Пермский край) и Выксе (Нижегородская область). Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Нижегородской области и Министерства культуры Пермского края.
В Чусовом при поддержке фонда «ОМК-Участие» на собранные средства от продажи билетов в культурно-деловой центр приобрели профессиональную швейную машину для пошивов сценических костюмов и декораций. Вторую швейную машину передали в чусовской молодежный центр, на базе которого расположен Современный театр. В театральные школы города передали звуковое и световое оборудование. Ежегодно в культурно-деловом центре Чусового проводят благотворительные елки, в том числе для детей с ограниченными возможностями.