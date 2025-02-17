Пермский театр оперы и балета представил шедевры музыки на «Театральных сезонах»

«Для нас очень важно, что мы можем знакомить с нашим творчеством зрителей в Перми и городах Пермского края, на театральных площадках и в культурных центрах. Мы убеждены, что знакомство с лучшими произведениями, историей, великими именами помогает лучше понять и — мы всегда на это надеемся — полюбить классическую музыку», — отметила генеральный директор Пермского театра оперы и балета им. П. И. Чайковского Анна Волк.